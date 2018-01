Trump chce vyvážet víc zbraní. Dostanou se k teroristům, varují kritici

Plánu se podle agentury říká Buy American, tedy „kupujte americké (zbraně)“. Trump jím chce splnit svůj předvolební slib o podpoře amerického exportu a vytvoření nových pracovních míst ve Spojených státech. Těm by nové prodeje zbraní měly přinést miliardy dolarů.

Prezident chce tímto způsobem také čelit rostoucí čínské a ruské konkurenci na poli dodávky zbraní. Strategie, kterou by měla Trumpova vláda zveřejnit v únoru, údajně zahrnuje bojové letouny, drony, válečné lodě i těžké zbraně. Agentuře to uvedlo několik vysoce postavených úředníků pod podmínkou anonymity.

Američtí diplomaté a zaměstnanci ambasád by nově na prodej zbraní do zahraničí - a to i do zemí mimo NATO - neměli jen dohlížet, ale v podstatě by se měli stát sami prodejci a vyjednávat za zbrojaře. Přesná pravidla však zatím nejsou známá.

Zasáhnout chce Trump údajně i do komplexu regulací vývozu zbraní ITAR (International Traffic in Arms Regulations), který vznikl roku 1976 a od té doby se výrazněji nezměnil.

Pokud se informace potvrdí a Trump plán Buy American oznámí, půjde o zásadní změnu americké politiky v tomto ohledu, přestože i za Baracka Obamy prodej zbraní rostl. Trumpův předchůdce totiž zároveň s prodejem nastavená etická pravidla dodržoval.

V loňském roce USA vyvezly zbraně za 42 miliard dolarů, což je ve srovnání s předchozím rokem jedenáctimiliardový nárůst. Kontroverzními kroky americké vlády jsou zatím smlouvy se Saúdskou Arábií či rozhodnutí zmírnit podmínky prodeje lehkých zbraní zahraničním zájemcům.

Lidská práva na vedlejší koleji

Bílý dům a Pentagon existenci nové strategie odmítli komentovat, zástupce americké vlády ji však potvrdil. „Díky tomuto přístupu budou naši partneři moci snáze sdílet břímě mezinárodní bezpečnosti, navíc to prospěje obrannému průmyslu a zajistí zaměstnání americkým pracovníkům,“ uvedl blíže nejmenovaný zástupce.

Lobbisté a zbrojařský průmysl rozhodnutí vítají. Reuters dodává, že by nová strategie mohla pomoci především společnostem Lockheed Martin a Boeing Co.

Podle obhájců lidských práv však uvolnění pravidel může vést k tomu, že ještě přibude násilí na Blízkém východě či v jižní Asii a že se americké zbraně dostanou do rukou teroristů. Riziko je podle kritiků příliš velké.



„Tato administrativa od samého počátku dává najevo, že se lidská práva přesunula na vedlejší kolej ve prospěch ekonomických zájmů,“ míní Rachel Stohlová ze Stimsonova centra ve Washingtonu, které se zabývá mezinárodní bezpečností. „Krátkozrakost nové zbrojní politiky by mohla mít vážné a dlouhodobé dopady,“ dodává.

Oslovený zástupce vlády plán však brání s tím, že bezpečnost a dodržování lidských práv ve světě budou stále důležitými aspekty při dojednávání prodejů amerických zbraní. Jakmile Trump plán oznámí, poběží šedesátidenní lhůta pro veřejnou debatu, po které by ho prezident mohl schválit pomocí dekretu.