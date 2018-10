Když Trump volá přátelům, Rusko a Čína poslouchají, varují poradci

Bezpečnostní poradci Trumpa mnohokrát upozornili, že jeho soukromý mobil není bezpečný a že by měl používat chráněnou pevnou linku v Bílém domě. Prezident se však svého iPhonu nehodlá vzdát.

Experti tak podle The New York Times jen doufají, že ve svých telefonátech s přáteli neprobírá kromě každodenních zážitků také žádné informace, které podléhají utajení.



O aktivitách čínských a ruských zpravodajských služeb hovoří zprávy americké kontrarozvědky, píše list. Čína se snaží z odposlechů zjistit, jak Trump uvažuje, jakým argumentům věří a komu je ochoten naslouchat.

Tyto informace pak Peking využívá k tomu, aby zabránil další eskalaci obchodní války s Washingtonem. Čínští agenti také sestavili seznam lidí, s nimiž Trump pravidelně hovoří, a doufají, že je budou moci využít k ovlivnění prezidenta. V seznamu je údajně třeba ředitel společnosti Blackstone Group Stephen A. Schwarzman nebo byznysmen a magnát z lasvegaských kasin Steve Wynn.

Na jejich přátele a přátele jejich přátel se teď mají zaměřit čínští podnikatelé a postupně je začít „zpracovávat“. Peking totiž doufá, že se informace, které tito lidé uslyší, nakonec dostanou až do Bílého domu a Trump je bude brát jako důvěryhodné.

Rusko tak velké úsilí nevykazuje, soudí američtí špionážní analytici. Důvodem je podle nich náklonnost, kterou Trump chová k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Obě země se však díky svým lidem v zahraničních vládách snaží zachytit nejen prezidentovy hovory, ale i komunikaci úředníků z ostatních zemí.

The New York Times uvádí, že Trump má tři mobilní telefony. Dva z nich bezpečnostní experti náležitě upravili, aby minimalizovali možnost odposlechu. Prezident by měl oba služební telefony pravidelně odevzdávat a místo nich si převzít nové. I to dělá zřídkakdy. Třetí mobil je však soukromý a jeho technické charakteristiky jsou úplně stejné, jako je to u milionů jiných iPhonů. Žádný ze tří telefonů nicméně není zcela bezpečný a odolný vůči útokům hackerů.

Mobilní telefon během svého druhého mandátu používal i bývalý prezident Barack Obama. Nebylo z něj však možné volat a neměl funkční kameru ani mikrofon. Přijímal jen elektronickou poštu z pevně určeného seznamu adres a nemohl stahovat z internetu žádné aplikace.

Službu SMS nesměl Obama využívat, protože textové zprávy nelze shromažďovat a ukládat způsobem, jakým to pro každou prezidentskou komunikaci nařizuje zákon.

Úředníci, se kterými NYT mluvil, však doufají, že Trumpa od vyzrazování tajných informací do telefonu přece jen pár věcí odradí – jeho známá obava, že je odposloucháván, a jeho jen velmi povrchní zájem o detaily zpráv, které mu jeho poradci předkládají.

Na článek ve čtvrtek reagovala mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Je podle ní jen dalším důkazem, že tento americký deník šíří lživé zprávy.