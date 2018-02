Hlásí se další Trumpovy milenky. Playmate prozradila, jak tutlal zálety

9:39 , aktualizováno 9:39

Po bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové se začínají ozývat další ženy tvrdící, že měly sexuální styk s Donaldem Trumpem. Karen McDougalová magazínu The New Yorker popsala systém, díky němuž Trump údajně úspěšně ukrýval svou nevěru. Prezident podle svého mluvčího odmítl, že by s někdejší modelkou časopisu Playboy cokoli měl.