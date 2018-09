Postavte přes Saharu zeď, navrhl Trump španělskému ministrovi

„Zavřít přístavy není řešením, stejně jako není řešením postavit napříč Saharou zeď, jak mi před časem navrhl prezident Trump,“ uvedl Borrell na veřejné akci v Madridu.

„Víte, jak je velká Sahara?“ doplnil šéf španělské diplomacie a bývalý předseda Evropského parlamentu v náznaku odpovědi, jaké se Trumpovi zřejmě dostalo. Kdy s americkým prezidentem hovořil, však Borrell neupřesnil.



Největší poušť světa Sahara se táhne v délce 4 800 kilometrů od Atlantického oceánu na západě po Rudé moře na východě Afriky. Rozkládá se na území desítky států severní části kontinentu.

Trump dlouhodobě prosazuje projekt výstavby zdi na americko-mexické hranici, která by podle něj měla zabránit nelegální migraci do USA. Hranice Mexika a Spojených států je dlouhá přes 3 100 kilometrů. Podle některých odhadů by taková zeď vyšla na 20 miliard dolarů (435 miliard korun).

Do Španělska v současnosti podle statistik míří nejvíce migrantů, kteří vyplouvají ze severní Afriky do Evropy přes Středozemní moře. Řada migrantů se do Španělska dostává také přes hranici Maroka s enklávami Ceuta a Melilla. Do Španělska letos dorazilo podle Mezinárodní organizace pro migraci asi 38 tisíc migrantů.