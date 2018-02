Já bych tam vlítnul, sepsul Trump policejní zásah při střelbě ve škole

„Já skutečně věřím, že bych tam vlítnul, i kdybych neměl zbraň,“ prohlásil americký prezident v pondělí v Bílém domě na setkání s guvernéry. „Domnívám se, že většina lidí v této místnosti by se zachovala stejně,“ dodal podle The New York Times.



Trump tak pokračoval v kritice policistů, kteří 14. února při útoku 19letého Nikolase Cruze na střední škole ve floridském Parklandu po příjezdu na místo činu nevstoupili do budovy, ale s tasenými zbraněmi vyčkávali venku. Střelba si vyžádala 17 lidských životů.

„Po pravdě řečeno, je to hanebné. To jak se zachovali, je ostuda,“ podotkl na jejich adresu šéf Bílého domu a s odkazem na americké vojenské ocenění za statečnost v boji dodal, že policisté „nejsou zrovna adepti na Medaili cti“.

Kritice za zásah v Parklandu čelí především zástupce šerifa Scot Peterson. Přestože na místo tragédie dorazil minutu a půl po začátku střelby, zůstal stát před budovou a proti střelci vyzbrojenému poloautomatickou puškou nezasáhl.

Peterson minulý týden rezignoval, ale zásadně odmítá, že by se zachoval jako zbabělec. V pondělí ústy svého advokáta prohlásil, že se zachoval přesně tak, jak byl vycvičen, a navíc se zpočátku na základě prvotních informací domníval, že se střílí mimo budovu.

„Pan Peterson by si nepochybně přál, aby onoho dne dokázal předčasnému úmrtí těch sedmnácti lidí zabránit a jeho srdce je s rodinami obětí. Ale obvinění, že je zbabělec a jeho chování za daných okolností neodpovídalo policejním standardům, jsou očividně nepravdivá,“ prohlásil podle BBC právník Joseph DiRuzzo.



Republikáni zbraně omezovat nechtějí

Do školy v Parklandu, kde se na svatého Valentýna odehrál druhý nejhorší školní masakr v dějinách Spojených států, by se měli ve středu vrátit studenti. „Je to jako první den školy. Ale není to normální, ani trochu,“ řekla listu The New York Times jedna šestnáctiletá dívka. Místní studenti se postavili do čela hnutí za přísnější kontrolu střelných zbraní a někteří se dokonce setkali s Donaldem Trumpem.

Americký prezident dal po střelbě najevo, že chce zakázat součástku zvanou bump stock, která upraví poloautomatickou zbraň tak, aby střílela se stejnou kadencí jako samopal. Trump prý také podpořil myšlenku zvýšit minimální věkovou hranici pro koupi pušek z 18 na 21 let. Zároveň však přišel s návrhem na vyzbrojení učitelů, za což si vysloužil kritiku od pedagogů i odborné veřejnosti.

Kongres se zatím i přes dlouho nevídanou veřejnou debatu k omezení zbraní staví vlažně. Republikánští zákonodárci se na prvním zasedání Kongresu od masakru v Parklandu k možným legislativním opatřením nechtěli příliš vyjadřovat, pouze opatrně dávali najevo ochotu přistoupit na rozšíření povinností státních a federálních úřadů, které by měly vkládat více informací do databáze zájemců o koupi zbraně.

„Nemyslím, že bychom potřebovali lepší kontrolu zbraní. Myslím, že potřebujeme lepší kontrolu idiotů,“ řekl podle ČTK republikánský senátor John Kennedy na dotaz, zda podle něho může nějaký z veřejností diskutovaných návrhů projít. Řada republikánů čelí veřejnému tlaku kvůli svému napojení na Národní asociaci držitelů zbraní (NRA), která některým z nich sponzoruje kampaň.