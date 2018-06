Trumpův „jestřáb“ dráždí Berlín. Velvyslanec popudil Němce svými výroky

Na obhroublé komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteru si už v Evropě leckdo zvykl. A teď si zejména Německo bude muset zvyknout i na to, že další nevhodné výroky budou vycházet přímo z Berlína – od nového amerického velvyslance v Německu Richarda Grenella.



Dosud hladké a bezproblémové vztahy mezi oběma zeměmi, které se za éry Trumpova předchůdce Baracka Obamy ještě prohloubily, se začínají stále víc zadrhávat. Trump se navíc nijak netají svou antipatií vůči německé kancléřce Angele Merkelové, a také ona si od amerického prezidenta drží odstup.

Ke sporným tématům mezi oběma zeměmi se přidávají protikladné postoje vůči imigrační politice, Trumpova kritika nedostatečně vybavené německé armády a příliš nízkých výdajů na obranu nebo plánované zavedení cel na dovoz některého zboží z Evropské unie.

Poprask vyvolal Grenell už po svém příjezdu do Německa začátkem května, když krátce poté, co Trump oznámil vypovězení jaderné dohody s Íránem, na Twitteru napsal, že německé firmy, které působí v Íránu, by měly své zdejší obchody „okamžitě omezit“. Německo to označilo za nevhodné vměšování do vlastních záležitostí.

Sláva „konzervativním“ hnutím

Naposledy pak Grenell Němce popudil svými výroky v rozhovoru pro krajně pravicový server Breitbart, který nezřídka šíří také falešné zprávy a konspirační teorie všeho druhu. V něm si americký velvyslanec pochvaloval, že „konzervativní“ hnutí jsou na vzestupu i v Evropě a doufá, že tento trend bude i nadále pokračovat.

USA velvyslance hájí Americké ministerstvo zahraničí Grenellovy výroky ve středu hájilo svobodu slova. „Copak jako Američané nemáme právo na svobodu slova?" reagovala na německé protesty mluvčí americké diplomacie Heather Nauertová. „Velvyslanci mají právo na vyjádření svého názoru. Jsou zástupci Bílého domu, ať jde o tuto nebo jinou vládu," dodala. Zdroj: ČTK

„Rozhodně chci podpořit konzervativní hnutí napříč Evropou,“ řekl Grenell. Trumpovo vítězství v prezidentských volbách podle něj posílilo skupiny a jednotlivce i v Evropě, aby zde převrátili zavedené pořádky.

Grenell před svou současnou funkcí působil mimo jiné jako moderátor Murdochovy televizní stanice Fox News, za George Bushe dělal mluvčího americkému velvyslanci při OSN a podobně jako Trump dlouhodobě publikoval sexistické a nejrůznější urážlivé poznámky, v nichž napadal mimo jiné práci novinářů kritických vůči své osobě.

Německá vláda nyní po Američanech žádá vysvětlení. „Doufám, že velvyslanec svá slova z rozhovoru pro Breitbart vysvětlí,“ řekl vládní zmocněnec pro transatlantickou spolupráci Peter Beyer. Německo a USA podle něho „v těchto těžkých časech“ mají bránit společné zájmy.

Jeden krok za AfD

Vládní socialisté (SPD) jsou vůči novému velvyslanci ještě kritičtější. „Grenell se nechová jako diplomat, ale jako krajně pravicový koloniální úředník,“ řekl bývalý předseda SPD a někdejší kandidát na kancléře Martin Schulz. „Velvyslanci mají zastupovat svůj stát, nikoli politická hnutí,“ dodal Schulz.

„Evropští občané a občanky si nenechají od Trumpova vazala říkat, jak mají volit. Americký diplomat, který se takto vměšuje do demokratického boje, nemá na svém místě co dělat,“ uvedl místopředseda SPD Thorsten Schäfer-Gümbel. Němečtí politici si navíc Grenellovy výroky interpretují tak, že právě stranám typu AfD velvyslanec vyjadřuje svou podporu a sympatie. To Grenell následně popřel. Jeho cílem prý je pouze „probudit mlčící většinu“. Tak označuje voliče Donalda Trumpa i ostatních protisystémových stran v Evropě.

Rakouská „superstar“

Nicméně jednoho evropského politika si Grenell oblíbil: mladého rakouského kancléře Sebastiana Kurze. „Je jako rocková hvězda a já jeho fanoušek,“ řekl Grenell, kterému imponuje Kurzův konzervativní styl a jeho plánované zpřísnění imigrační politiky.

Poněkud nestandardně jej už na příští středu pozval na oběd do své rezidence. V té době bude Kurz na dvoudenní návštěvě Berlína, během níž se má setkat mimo jiné s Angelou Merkelovou. Zatím však není zřejmé, zda se oběda, na který dostali pozvání i někteří němečtí politici, skutečně zúčastní.