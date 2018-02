Trump je podle politologů nejhorší prezident, do skály by tesali Roosevelta

Naopak Trumpův předchůdce v Oválné pracovně Barack Obama od minulého takového průzkumu v roce 2014 si značně polepšil a dostal se z osmnáctého místa do první desítky.



O sedm míst nahoru oproti roku 2014 postoupil také exprezident Ulysses S. Grant; podle deníku The New York Times za to zřejmě vděčí nedávno vydanému skvělému životopisu od držitele Pulitzerovy ceny, spisovatele Rona Chernowa.

Největší pokles v žebříčku zaznamenal exprezident Bill Clinton, pravděpodobně v souvislosti s hnutím za práva žen #MeToo. V roce 1998 čelil Clinton procesu impeachmentu kvůli aféře s bývalou stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou. Ze sexuálního obtěžování ho obvinilo i několik dalších žen.

Z první desítky vypadl někdejší prezident Andrew Jackson, který je kritizován za pronásledování indiánů a upírání práv černochům.

Kdo byl James Buchanan? James Buchanan byl 15. prezident Spojených států. Byl jediným starým mládencem v úřadu amerického prezidenta v historii (spekulovalo se o jeho sexuální orientaci) a jediným prezidentem USA v historii, který vykonával svůj úřad z Pensylvánie. Byl kritizován za selhání během zatažení země do občanské války a je trvale hodnocen jako jeden z nejhorších amerických prezidentů. Zdroj: Wikipedia

Členové oddělení prezidentské a výkonné politiky Americké politologické asociace odpovídali v průzkumu také na otázku, který z prezidentů by si zasloužil být vytesán do žulového masivu Mount Rushmore vedle George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Dvě třetiny ze 170 dotázaných politologů odpověděly, že by si na tomto místě jako dalšího představovaly Franklina Delano Roosevelta. Podpory se Roosevelt nedočkal přitom jen od demokratů, jeho jméno převažovalo i mezi republikánskými akademiky.

V pohledu na jiné prezidenty se však názory demokratů a republikánů mezi politology lišily. Demokratičtí respondenti například řadili exprezidenta Ronalda Reagana o devět příček níž než oslovení republikáni. Obamu zase demokraté umístili o deset příček výš. Nezávislí experti oceňují George H. W. Bushe, dávají ho výš než Obamu. Trumpovi by však nepomohlo, ani kdyby v průzkumu odpovídali pouze republikánští akademici; i v jejich očích patří mezi nejhorších pět prezidentů historie.

List The New York Times nicméně připomíná, že desítky dalších prezidentů měly v úřadu horší začátek a postupně získaly respekt. Podle deníku tak má Trump ještě minimálně tři roky na to, aby svou pozici vylepšil.