Trumpův kabinet rozděluje na hranicích rodiny, možná jedná protiústavně

Trumpova protimigrační politika Od Trumpova nástupu do prezidentské funkce vyletěl roční počet zatčených imigrantů v USA z 110 568 v roce 2016 na 143 470 za minulý rok. Trumpův kabinet také značně posílil pravomoci celních úředníků ve snaze postihnout všechny přistěhovalce bez dokladů, bez ohledu na to, jestli mají záznam v trestním rejstříku nebo ne. Počet "nezločinců" zatčených během prvního roku správy Trumpova kabinetu vzrostl třikrát v porovnání s posledním rokem Obamova úřadování. Zdroj: The Guardian