Trump si prohlédl vzorky mexické zdi, prorokoval vznik kosmických sil

Trump dorazil na hranici mezi kalifornským San Diegem a mexickou Tijuanou v doprovodu silných policejních oddílů. Na obou stranách hranice se podle agentury AP soustředil dav stoupenců i odpůrců amerického prezidenta, návštěva ale proběhla bez incidentů.



Šéf Bílého domu si prohlédl osm prototypů devět metrů vysoké zdi, které na hranici vyrostly už loni. Podle předběžných výpočtů ministerstva pro vnitřní bezpečnost by stavba měla stát 21 miliard dolarů (přes 430 miliard korun); konečné slovo o financování bude mít Kongres. Mexiko, které podle Trumpa nakonec stavbu uhradí, jakýkoli podíl na financování odmítá.

Hranice USA s Mexikem je dlouhá 3200 kilometrů a zhruba polovinu tvoří v Texasu řeka Rio Grande. Podle americko-mexické smlouvy z roku 1970 nesmí být na hranici vybudováno nic, co by toku řeky bránilo. Totéž platí i o řece Colorado River, jejíž část tvoří mezinárodní hranici v Arizoně.

Na řadě úseků americko-mexické hranice navíc regulují realizaci stavebních projektů zákony o ochraně přírody. Jinde komplikuje budoucí výstavbu skutečnost, že pozemky při hranicích jsou v soukromém vlastnictví a vláda je bude muset vykoupit. Hraniční ohrazení už na několika místech existují ve formě plotu nebo drátěných zátarasů. Z právních a ekologických důvodů jsou ale často až kilometr daleko od hraniční čáry.

Trump sepsul guvernéra a prorokoval kosmické síly USA

Trump během své návštěvy Kalifornie kritizoval tamního demokratického guvernéra Jerry Browna a také fakt, že místní správa včetně měst chrání přistěhovalce bez dokladů.

Kalifornie během prezidentských voleb podpořila Hillary Clintonovou a staví se odmítavě k Trumpově přísné přistěhovalecké politice. Místní zákony dokonce brání tamní správě spolupracovat s federálními úřady na protipřistěhovaleckých akcích či ptát se zadržených osob, zda v zemi pobývají nelegálně. Řada měst se navíc prohlásila za azylová, a rozhodla se tak poskytovat imigrantům ochranu.



Trump azylová města obvinil, že ohrožují celou zemi. „Jsou nejlepšími kamarády kriminálníků,“ řekl na jejich adresu Trump. „To se přesně děje. Zločinci hledají úkryt v azylových městech,“ dodal. O Brownovi Trump řekl, že je to sice milý chlapík, ale jako guvernér odvádí velmi bídnou práci. Kritizoval ho nejen za jeho postoj k přistěhovalectví, ale také kvůli místním daním. Ty jsou podle prezidenta v tomto nejbohatším státě USA tak vysoké, že se lidé brzy začnou stěhovat pryč.

Během setkání s příslušníky námořní pěchoty na základně v San Diegu prohlásil, že dohlíží na posilování bojeschopnosti amerických ozbrojených sil. Při této příležitosti prohlásil, že Spojené státy mohou mít jednou kosmické jednotky.

Kosmické síly se tak podle Trumpa v budoucnu mohou stát součástí amerických ozbrojených složek, které nyní tvoří armáda, letectvo, námořnictvo, námořní pěchota a pobřežní stráž. Prohlásil rovněž, že Američané se velmi brzy vydají k Marsu a že by se to nestalo, kdyby prezidentské volby v roce 2016 nevyhrál on, ale jeho demokratická rivalka Hillary Clintonová.