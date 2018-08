ANALÝZA: Média vedou proti Trumpovi vlastní džihád

Zdálky se to tak nezdá, ale zblízka je to skličující pohled. Tady je pár titulků a témat z poslední doby.

Washington Post: Není omyl přirovnat Trumpovu Ameriku k holokaustu.

New York Times: Trumpova cesta ke stannému právu v Americe.

Washington Post: Trump šíří rasismus s přesností stíhacího pilota.

Televize NBC přirovnala summit s Putinem ke křišťálové noci, internetový magazín Slate si pozval německého historika, aby se ho vážně ptal, zda Trumpovy USA se mění v něco podobného nacistickému Německu (historik: „Nemění“).

Jen v červenci se tři články New York Times o Trumpovi odkazovaly na nacismus nebo neonacismus, dvě desítky ho spojovaly s rasisty. Vyhledávač v tomto listu ve čtvrtek při zadání hesel „Trump“ a „nazi“ vyjel 1 812 článků.

A ještě jednou New York Times, i když ten není zdaleka nejdžihádističtější: elektronická verze názorové rubriky obsahuje i kreslený šot, v němž se navoněný a vyfintěný Trump setkává s polonahým Putinem, později jsou oba jen ve slipech, líbají se, přičemž propletené jazyky a stříkající sliny jsou vidět v detailu, jakoby zevnitř.

Co by asi vypuklo, kdyby něco takového poslal dál Trump o svých odpůrcích?V tom je ten problém. Novináři, kteří si stěžují na Trumpovy výroky o médiích („nepřátelé lidu“, „fake news“), dokazují pomalu každým druhým zveřejněným slovem, že má hodně pravdy.

Z nestranných reportérů se stali aktivisté

Iniciátoři čtvrteční akce zdůrazňovali, že žádný americký prezident se nechoval k médiím tak hrozně. Jenže to platí i naopak.

Média v USA jsou ve schizofrenní situaci. Trump je živí, jde jim k duhu, přesto by ho chtěla zničit. Během kampaně se na něm pásla, nebrala ho vážně, byl to jen klaun, ale pak zjistila, že cokoliv o Trumpovi jim zvedá sledovanost a náklad. Takže: čím víc, tím líp. Média pomohla udělat Trumpa – a když klaun vyhrál volby, lekla se.

Z americké žurnalistiky, jejíž kvalita sice kulhala za legendou, ale pořád patřila k tomu nejlepšímu na světě, se stala vlastní karikatura. Z nestranných reportérů se stali aktivisté. O Trumpovi se nereferuje, bojuje se proti němu.

Objektivita šla stranou, vystřídaná zaujatostí, ohýbáním faktů a dvojím metrem. Zprávy jsou maskované osobní postoje redaktorů. Pro toho, kdo každodenně sleduje americký tisk, je skličující sledovat, jak nedospělý najednou je a jak porušuje pravidla, která byla svatá. Zůstal jen hon bez pravidel. Umanuté překrucování, dětinské chytání za slovo, přehlížení ironie a její vykládání doslova.

Situace je tak špatná, že média veřejně kárá žurnalistický guru Bob Woodward z aféry Watergate.

Když Trump oddělí migrantské děti od rodičů a průvodců, média tisknou jejich snímky v „klecích“, které byly vyfoceny ještě za Obamy a hrozí se nad „Trumpovými koncentráky“. Za Obamy to nikomu nevadilo.

Když psychopat vystřílel redakci místních novin, protože o něm roky nechtěla zveřejnit omluvu, mohl za to podle médií vlastně Trump urážkami tisku, což Washington Post zhustil do věty „Blížíme se ke dni, kdy krev v redakci bude krví na prezidentových rukou“.

Nikdo neřeší, jestli kvůli vší té mediální palbě víc nehrozí, že třeba někoho napadne zastřelit Trumpa.

Souboj s prezidentem se stal posedlostí

Není sporu, že někdo by měl Trumpovi zrušit přístup na Twitter a naordinovat valium, když se chystá promluvit o médiích, protože si škodí a krizi přiživuje. Zvedl hozenou rukavici, protože média vyhodnotila jeho vítězství jako omyl, který je třeba napravit. Washington Post si dal do záhlaví přepálené moto Pravda umírá v temnotách a New York Times ve čtvrtek vyšly s titulkem Svobodný tisk vás potřebuje.

Mají trochu pravdy. Jsou pod palbou. Jenže tahle vyhlazovací válka je líčena jednostranně, protože ji líčí média, která ji vedou. Souboj s nečekaným prezidentem se stal posedlostí a pak i nemocí, která požírá i ty nejlepší tituly.

Boj s Trumpem jim pouští nebezpečně žilou. Americký tisk a televize mají nejnižší důvěryhodnost v historii. Snaha dostat Trumpa se vrátila jako bumerang. Trump obviňuje média, že tisknou fake news, a ona odpověděla s tak dětinskou zaťatostí, že si teď o nich většina Ameriky opravdu myslí, že fake news skutečně tisknou.

To 350 úvodníků nezmění, i kdyby byly sebepřepjatější.

Trump slíbil skautům apolitický projev, pak kritizoval média i Obamacare: