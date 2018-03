Gratulace Putinovi otřásla Bílým domem, Trump vyhodil klíčového poradce

„Jsem velmi vděčný za služby generála H. R. McMastera , který odvedl skvělou práci a vždy bude mým přítelem,“ napsal Trump.

Trump byl podle amerických médií s McMasterem v poslední době nespokojen. Neshody vyvrcholily v úterý únikem interního dokumentu z Bílého domu. List The Washington Post na jeho základě napsal, že Trump pogratuloval ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi ke znovuzvolení i přes to, že mu to McMasterovi lidé důrazně nedoporučovali.

Podle zdrojů washingtonského deníku dostal Trump od svých bezpečnostních poradců písemné instrukce k telefonátu s Putinem, v nichž byla hůlkovým písmem zdůrazněna výzva „NEGRATULOVAT“. Trumpův bezpečnostní tým zároveň prezidentovi doporučil, aby se kriticky zmínil o útoku na agenta Sergeje Skripala.

Trump, který podle lidí ze svého okolí mnohdy podobné instrukce ani nečte, tuto radu ignoroval a navzdory dřívějšímu ujišťování svých mluvčích, že žádnou gratulaci nechystá, Putinovi blahopřál. To popudilo některé přední členy Republikánské strany. Například senátor John McCain řekl, že by Trump neměl gratulovat „diktátorovi, který vyhrál v podvržených volbách“.

Přichází jestřáb Bolton

Trump byl podle televize CNN kvůli zveřejnění interního dokumentu velmi rozezlen. Bílý dům v prohlášení uvedl, že McMasterův odchod byl již nějakou dobu zvažován a že nejde o reakci na jedinou událost. Sám generál dodal, že hodlá v létě požádat o uvolnění z armády a odejít z veřejných služeb.

Devětašedesátiletý Bolton v minulosti prosazoval použití vojenské síly proti Íránu či Severní Koreji a velmi ostře se stavěl například i k Rusku. Zatímco v prvních dvou případech volí i Trump konfrontační politiku, k Rusku má méně kritický přístup.

Krátce po oznámení svého chystaného nástupu do funkce Bolton televizi Fox News řekl, že hodlá pro Trumpa být „čestným zprostředkovatelem“ nejrůznějších pohledů a variant řešení bezpečnostních záležitostí. Prezident podle něho potřebuje, aby mezi jeho poradci probíhala svobodná výměna názorů.

Muž, který pracoval již pro předchozí republikánské prezidenty Ronalda Reagana a George Bushe staršího i mladšího, zároveň odsoudil zmíněný informační únik, který jej prý rozzuřil. Trumpovu gratulaci Putinovi označil za zdvořilostní záležitost.

Po McMasterovi a Michaelu Flynnovi, který odešel kvůli zprávám o svých pochybných kontaktech v Rusku, bude Bolton již třetím bezpečnostním poradcem během 14 měsíců Trumpova působení.

McMasterův odchod přichází týden po oznámení změny na postu ministra zahraničí, ze kterého Trump odvolal Rexe Tillersona, s nímž McMaster souzněl ve snaze zmírňovat nejráznější zahraničněpolitická rozhodnutí podle mnohých často impulzivně jednajícího prezidenta. Znalci poměrů v Bílém domě tvrdí, že s příchodem Boltona a navrženého Tillersonova nástupce Mika Pompea mohou v prezidentově okolí převládnout zastánci tvrdé linie.

Trumpa opustil významný právník

Trump ve čtvrtek zaznamenal ještě jedno personální oslabení. Odchod z jeho právního týmu, který se zabývá kauzou údajného ruského vlivu na prezidentské volby, oznámil jeho vůdčí člen John Dowd. Podle zdrojů listu The New York Times se rozhodl odejít, protože prezident nebral ohled na jeho rady.

Dowd byl v pozici od loňského léta, kdy z týmu zabývajícího se ruskou rolí při volbách odešel Trumpův advokát Marc Kasowitz. V e-mailu zaslaném agentuře AP Dowd ke svému rozhodnutí uvedl: „Mám prezidenta rád a přeji mu vše dobré.“ O obměně týmu se hovořilo už několik dní.

Trump tento týden do skupiny jmenoval washingtonského právníka Josepa diGenovu, který nařkl FBI a ministerstvo spravedlnosti, že se snaží zkoncipovat lživá obvinění Trumpa ze spolupráce s Ruskem v předvolební kampani. Agentura Reuters to označuje za známku agresivnějšího postoje Trumpových lidí vůči zvláštnímu vyšetřovateli FBI Robertovi Muellerovi, který se „ruskou kauzou“ zabývá.

Trump trvá na tom, že jeho tým s Ruskem v době kampaně nijak nespolupracoval, a vyšetřování označil za hon na čarodějnice. Jeho výpady vyvolaly spekulace, že Trump chce Muellera odvolat. Trumpův právník Ty Cobb ale prohlásil, že prezident o tom neuvažuje. Trump ve čtvrtek znovu potvrdil, že je připraven před Muellerem vypovídat. Na otázku, zda chce před Muellerem svědčit, odpověděl: „Ano, chci.“

Sněmovní výbor pro tajné služby dnes schválil svou konečnou zprávu o ruském vlivu na americké prezidentské volby. Dokument, který má být zveřejněn po prověření tajnými službami, konstatuje, že Trumpova kampaň s Ruskem nespolupracovala. Demokraté se zprávou nesouhlasí a domnívají se, že vyšetřování bylo ukončeno předčasně.