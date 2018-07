Souhlasím s tím, co děláte v otázce migrace, pochválil Trump Itálii

20:29 , aktualizováno 20:29

Americký prezident Donald Trump ocenil italského premiéra Giuseppea Conteho za rázný protiimigrační přístup jeho vlády. Trump během Conteho návštěvy v Bílém domě prohlásil, že ostatní evropské země by měly následovat italský příklad. Itálie po nástupu nové vlády odmítá přijímat lodě s migranty a pokouší se co nejvíce omezit jejich příjezd do země.