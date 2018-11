Americký soud nařídil Bílému domu, aby novináři CNN ihned vrátil akreditaci

Bílý dům hájil své údajné právo na regulaci přístupu novinářů s odkazem na široké pravomoci hlavy státu. První dodatek k americké ústavě, který zaručuje svobodu slova, prý žádnému novináři přístup do Bílého domu negarantuje.

Soud v odůvodnění uvedl, že Bílý dům Acostovi způsobil „nenapravitelnou újmu“. Neuznal argument, že televize mohla na prezidentské tiskovky vysílat jiného reportéra. Vytkl rovněž kanceláři hlavy státu, že dostatečně neupřesnila, kdo o odebrání akreditace rozhodl.



Za protesty CNN se postavila velká část amerických celostátních médií i vlivná organizace sdružující zpravodaje akreditované v Bílém domě. Překvapivé podpory se CNN dostalo i ze strany konzervativní televize Fox News, která energicky hájí politiku prezidenta a pravidelně útočí na liberální média.

Páteční soudní rozhodnutí je podle amerických médií o to zajímavější, že ho vydal federální soudce Timothy Kelly, kterého do funkce jmenoval Trump. Rozhodnutí soudu je ovšem předběžné, akreditace má být Acostovi vrácena dočasně do doby, než soud o kauze definitivně rozhodne v řádném řízení. Jeho datum soudce Kelly dosud nestanovil.

Záběry byly zřejmě upravené

Vedení CNN v úterý požádalo soud, aby předběžným opatřením bezodkladně nařídil Bílému domu akreditaci zpravodaje Acosty obnovit. Kauza se sice týká CNN a Acosty, ale věc se může přihodit každému. Pokud bychom zůstali nečinní, jednání Bílého domu by mohlo nebezpečně ochromit práci novinářů, kteří informují o práci našich volených zástupců,“ vysvětlila televize.



Acosta se na středeční tiskové konferenci dostal do sporu s prezidentem, když se ho zeptal, proč v závěru kampaně před úterními volbami označoval karavanu migrantů mířící k USA ze střední Ameriky za invazi.

Když chtěl zpravodaj CNN položit další otázku, Trump prohlásil, že „to stačí“. Acosta pak nechtěl asistentce vrátit mikrofon a prezident ho nazval „neslušným a hrozným“ člověkem, za kterého by se CNN měla stydět.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová následně zveřejnila na Twitteru video s incidentem a prohlásila, že Acostovo chování bylo „absolutně nepřijatelné“. Novináři také vyčetla, že „vztáhl ruku na mladou ženu, která se snažila dělat svou práci“.

Porovnání záběrů se záznamem téže události od agentury AP ovšem ukazuje, že pohyb reportérovy paže byl zrychlen, tvrdí nezávislý video producent Abba Shapiro. „Editace videa je příliš přesná na to, aby se jednalo o náhodu,“ tvrdí. Dodal také, že záznam nedoprovází zvuk, což mohlo případnou úpravu ještě usnadnit.