Nevypálili jste Bílý dům? hájil Trump uvalení cla před kanadským premiérem

„Ne, pane Trumpe, Kanada nevypálila Bílý dům ve válce z roku 1812,“ zní titulek deníku The New York Times, kterým se strefuje do posledního přešlapu amerického prezidenta. Dodává však, že i pro mnohé ostatní Američany může být válka na počátku 19. století dávno zapomenutým dějepisným učivem. A tak připomíná – Kanada v té době ještě neexistovala.

Britové vyhlásili válku Spojeným státům v roce 1812 v odvetě po zničení Port Doveru v dnešní Kanadě. Tamní mlýny zásobovaly britské jednotky moukou.

Americké město Washington britské jednotky vypálily 24. dubna 1814. V dějinách USA je Británie díky této události označována za jedinou zemi, která ho dobyla. Prezident James Madison a vláda tehdy z města uprchli.

Přes dvě stě let staré události podle CNN vmetl Trump kanadskému premiérovi v květnovém telefonickém hovoru. Informace pak potvrdila i kanadská stanice CBC. Trudeau se tázal, jak může prezident odůvodňovat tehdy ještě zamýšlené zavedení cel na ocel a hliník bezpečnostními důvody. „Myšlenka, že jsme považováni za určité bezpečnostní ohrožení USA, je, upřímně řečeno, urážející a nepřijatelná,“ řekl.

Telefonát z 25. května totiž předcházel oznámení, že USA neprodlouží výjimku na cla z ocele a hliníku pro Evropskou unii, Mexiko a Kanadu. Jeden zdroj citovaný CNN, na otázku, zda byl Trumpův komentář přijat jako žert, řekl: „Do určité míry se to jako žert brát dá, ale dopad (cel) na Kanadu a nakonec i na dělníky k smíchu není.“



Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow připustil, že existuje krátkodobé napětí, ale vztahy Kanady a USA jsou podle něj velmi dobré.