Duka žaluje divadelníky, Ježíš znásilňující muslimku zasáhl jeho vyznání

V druhé hře je například vyobrazená socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem. Podle hlavy české katolické církve se obě hry hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod.



Duka zmiňuje útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Jakožto primas český má za to, že hanlivé zobrazení Krista dopadá i na něj, proto se obrací na soud, napsal deník.

„Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v České republice, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ sdělil Lidovým novinám kardinál.

Mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková potvrdila, že soud žalobu přijal a že směřuje na Centrum experimentálního divadla v Brně. Mluvčí policie Pavel Šváb řekl, že policie do konce června přijala v souvislosti s divadlem devatenáct trestních oznámení. V žádném z nich neshledala trestný čin.



Ředitele divadla žaloba Duky zaskočila

Nově zvoleného ředitele Centra experimentálního divadla Miroslava Oščatku žaloba zaskočila. „My jsme byli pouze spolupořadatelem, takže je to cíleno vedle. Nevím, nakolik je pan Duka informovaný a proč je to proti našemu divadlu. Nicméně doufám a věřím, že ten soud rozhodne v náš prospěch,“ uvedl Oščatka, který je ředitelem centra od loňského září.

Neví, v čem by se představení mělo Duky dotknout. „Ta postava ani nereprezentovala Ježíše Krista. Ona nesla určité znaky Ježíše, ale nebyla to jeho postava. Ta postava zosobňovala Evropu. Nedovedu si představit, že by někdo takovou žalobou mohl uspět, ale uvidíme, to už bude na soudu,“ řekl Oščatka.

Primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), který měl výhrady k hrám, řekl, že žalobu bude řešit centrum. „Příspěvkové organizace mají vlastní subjektivitu a IČO. Město to vůbec řešit nebude. Trestní oznámení má právo podat každý občan České republiky, pokud si myslí, že byla dotčena jeho práva,“ uvedl Hladík.

Kvůli uvedení kontroverzní hry Naše násilí a vaše násilí, které provokativní formou poukazuje na vztah Západu k blízkovýchodním zemím, podali lidé už několik trestních oznámení. Podle oznamovatelů šlo například o podněcování k nenávisti či šíření pornografie. Představení na desítky minut přerušili pravicoví radikálové z hnutí Slušní lidé, herci ho ale dohráli. Kvůli jednání radikálů podala trestní oznámení například senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerové (za Stranu zelených). Existuje podle ní podezření, že jejich jednání naplnilo skutkovou podstatu výtržnictví.