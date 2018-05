Arcibiskup Duka podepsal rezignační dopis. O odstoupení rozhodne papež

Sedmdesáté páté narozeniny - to je pro arcibiskupa věk, kdy dosáhne takzvaného kanonického věku a má odejít do penze. Každý z biskupů musí nejpozději v tento den napsat dopis papeži a vzdát se úřadu. Platí to i pro českého metropolitu. Právě ve čtvrtek je 75 let pražskému arcibiskupovi Dominiku kardinálu Dukovi.