Dodržujte zákony, nebo odejděte, napsali Babiš s Krnáčovou šéfovi Uberu

„Vyzýváme vás, abyste začal respektovat zákony České republiky a přizpůsobil jim vaše služby, jak už jste učinil v jiných zemích, nebo se zcela stáhl z českého trhu,“ uvádí dvojice českých politiků v oficiálním dopise.

Připomínají v něm, že Evropský soud rozhodl v tom smyslu, že je společnost Uber přepravní službou, podobně jako běžné taxi dispečinky, a jako taková se musí řídit zákony, které povinnosti takových služeb v jednotlivých zemích upravují.

„Kontroly služby, kterou v České republice poskytujete, odhalily vážná porušení daňových, bezpečnostních ale i dalších nařízení,“ vytýkají autoři dopisu šéfovi americké společnosti. Stejně tak si stěžují na neochotu Uberu spolupracovat s policií při vyšetřování zmíněných prohřešků.

„Analýzy digitálních platforem, které si zadali už mí předchůdci, ukazují na krytí masivních daňových úniků z vaší strany a na prosazování dumpingových cen pod dlouhodobě únosnou hranici a na úkor vašich řidičů,“ vysvětluje dále v dopise Babiš a odkazuje tím na závěry studie, kterým jsme se věnovali v pondělním článku.

Praktiky Uberu jsou podle Babiše s Krnáčovou na hony vzdálené firemnímu heslu této společnosti „doing the right thing“ (děláme správnou věc, poznámka redakce). Dodávají, že sami jsou fanoušky moderních technologií a vůbec se nebrání potřebným úpravám zákonů, které by umožnily přinést zákazníkům nové a dříve nepoznané výhody.

„Nicméně, jiné služby už ukázaly, že tyto výhody lze poskytnout i bez porušování zákonů naší země. Proto vás vyzýváme, abyste okamžitě jednal,“ uzavírají čeští polici svůj dopis. Odkazují tak například na společnost Liftago, která se Uberu do značné míry podobá, ale s tím rozdílem, že zaměstnává pouze licencované řidiče a nikoliv amatéry a také vedle aplikace využívá i taxametry.

Reakci společnosti Uber redakce iDNES.cz zjišťuje.

Zdá se tak, že si pražští taxikáři svými protesty přeci jen vymohli alespoň nějaké zastání v nejvyšších patrech české politiky. Již několik týdnů taxikáři v pražských ulicích protestují proti řidičům, kteří jezdí pro společnosti Uber a Taxify a které považují za nelegální konkurenci.

Na jiných bojištích taxikáři tak úspěšní nebyli. Ministerstvo dopravy sice v současnosti připravuje novelu, která si klade za cíl pravidla v oblasti taxislužby narovnat, ale její dokončení může trvat rok i déle. A nepovedlo se jim na svou stranu získat ani obyvatele metropole. Jak totiž ukázal čerstvý průzkum agentury STEM/MARK, sedm z deseti Pražanů taxikářské protesty odsuzuje.