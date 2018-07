Dlužnici zastrašují vymahači, tvrdí právník. Jejich spot namluvil Kajínek

Na případ upozornil na Twitteru právní zástupce ženy Petr Němec. Uvedl, že klientce doporučil, aby nepodepisovala krajně nevýhodné uznání pochybného dluhu s nesmyslnými sankcemi. „Toto se hned druhý den objevilo v místě jejího bydliště a zaměstnání,“ uvedl a přidal snímek letáku.

„Považuji to za nátlak na hranici zákona, kdy je využíváno hrozeb trestního oznámení a šíření zavádějících informací mezi lidmi, čímž je poškozováno neoprávěně jméno těch lidí,“ uvedl Němec. Společnost podle něj vyvíjí tlak na dlužníky a zastrašuje je, aby přistoupili na jejich nevýhodné podmínky. Dodal, že jednání je podle něj přinejmenším na hraně zákona.



Ludmila (redakce skutečné jméno ženy zná) se dostala do obtížné situace a půjčila si od kamarádky peníze. Dlouho jí částku splácela, ale pak už finance neměla. Syn její přítelkyně tedy předal dluh k vymáhání inkasní agentuře. Uvedl, že dlužná částka je 310 tisíc korun, ačkoli Ludmila trvala na tom, že je to pouze 208 tisíc, protože část už splatila.

„Agenturu jsem ihned kontaktovala, jak stálo v dopise, a i emailem jsem sdělila, že tu pohledávku neuznám, že jsem splatila více a že dluh takový není,“ uvedla.

Následně ji v zaměstnání navštívil jednatel společnosti Jan Staněk, byl prý vstřícný a ochotný domluvě. „Řekl, že přijde za měsíc, přinese dohodu o splátkovém kalendáři a sepíšeme ji pouze na částku, kterou uznávám já,“ vzpomíná Ludmila. Přes urgence dostala splátkový kalendář až den před plánovanou schůzkou. Kontaktovala tedy svého právníka, který jí doporučil, ať na schůzku nechodí a rozhodně nic nepodepisuje, dokud dohodu neposoudí.

„Druhý den mi volal pan Staněk, telefon jsem nezvedla, byla jsem v práci a než jsem stihla zavolat zpět, přišla mi od něj SMS: ‚Doufám, že jste dobře zvážila důsledky svého chování‘,“ zmínila Ludmila a dala SMS iDNES.cz k nahlédnutí.

Zavolala Staňkovi, který jí prý řekl, že jí změní život po krocích. Doporučil jí, aby si uložila jeho číslo, protože ho bude potřebovat, až ho bude shánět. Mezitím vylepil v okolí jejího zaměstnání letáky, že shání další lidi na podání hromadného trestního oznámení. Stejné výzvy se pak objevily v okolí jejího bydliště. To považuje Ludmila i její právní zástupce za neadekvátní postup, protože byli s agenturou v kontaktu.

Podniknu právní kroky, říká její zástupce

Ludmilin právník Petr Němec iDNES.cz sdělil, že v dané věci ještě podnikne právní kroky. Konkrétní být ovšem nechtěl. Redakce iDNES.cz se snažila spojit s jednateli společnosti. Nechala jim vzkaz přes pracovnici, volala na číslo uvedené na letáku a zaslala i dotazy na email. Žádná odpověď nepřišla.



Odborník na dluhovou problematiku z Člověka v tísni Daniel Hůle iDNES.cz sdělil, že zastrašování a dehonestace dlužníka je běžnou praxí inkasních agentur. Ty řeší vymáhání dluhů právě formou mimosoudního vymáhání. Ze své praxe zná příklady firem, které posílají obálky s červeným pruhem, případně dlužníkům vyhrožují, že exekuce bude probíhat za přítomnosti sousedů a policie.

Mluvčí Sdružení ochrany spotřebitelů Jan Votočka uvedl, že neexistuje žádný postup proti nestandardním postupům vymahačských agentur. V tomto konkrétním případě by ženě doporučil, aby se obrátila na orgány činné v trestním řízení s podnětem na podezření ze spáchání trestného činu. Podle něj může jít o pomluvu nebo o zneužití osobních údajů klientky.

Chybí regulace inkasních agentur

S postupem vymahačské agentury nesouhlasí Asociace inkasních agentur. Postup firmy podle ní zřejmě nebude v rozporu s právem, ale bude problematický z hlediska etiky. Dlužnici poradila, aby na společnost podala u asociace stížnost.



„Začali bychom se tomu věnovat a určitě bychom se jich na jejich postup zeptali. Roky se snažíme prosadit nějaký zákon, který by společnosti alespoň evidoval, že by musely být na seznamu a byly by sankce za podobné chování, ale nedaří se nám to. Legislativci na to nechtějí slyšet,“ tvrdí mluvčí asociace Jana Tatýrková.



Spoty s Kajínkem

Podle účetních uzávěrek zveřejněných v obchodním rejstříku nemá agentura příliš dobré hospodářské výsledky. Pomoct by firmě mohla nová reklamní kampaň, pro kterou získala Jiřího Kajínka. Namluvil pro ni spot, který je zatím umístěný pouze na jejich stránkách, ale od září by měl znít i v rádiích.

„Dlužníka s vašimi penězi utéct nenecháme. O útěcích totiž víme úplně vše!“ říká ve spotu vrah známý především svým útěkem z věznice Mírov. Následně Kajínek ve spotu uvádí kontaktní údaje společnosti, na něž se mohou věřitelé obrátit. Zvukovou stopu doplňuje snímek Kajínka s přísným výrazem v obličeji.

Redakci iDNES.cz řekl, že s agenturou jinak nespolupracuje. Vyslyšel pouze prosbu svého kamaráda, aby pro něj několik vět namluvil. „Udělal jsem to zadarmo. Nedostal jsem od nich žádné peníze a nepracuju tam. Natočil jsem pro ně jenom spot,“ řekl Kajínek. Dodal, že zájem médií mu v tomto případě připadá úsměvný.