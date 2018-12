Lidé s exekucí nevěří v demokracii. Trpí stresem, politika je nezajímá

Rezignace a apatie, tak by se dal popsat stav lidí, kteří se potýkají s nízkými příjmy a exekucemi. Mezi lidmi, kteří patří do této skupiny obyvatelstva, považuje demokracii za nejlepší režim pouze každý pátý. To je hluboko pod průměrem celé České republiky podle dřívějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, podle kterého celkově podporuje demokracii 56 procent obyvatel.



Výsledky Medianu k tomu, jak lidé s podprůměrnými příjmy vnímají demokracii.

Přiklánějí se tedy lidé ve složité finanční situaci k extrémizmu a totalitě? Nic takového z čerstvých statistik Medianu nevyplývá. Podpora autoritativní formy vlády se v této skupině pohybuje na úrovni 23 procent, to je jen o jedno procento více než u celorepublikového průměru a může jít o statistickou odchylku. Většina z postižených si myslí, že v jejich životní situaci je jednoduše jedno, jaká forma vlády ve státě panuje.

„Pro lidi, jako jsem já, je jedno, zda máme demokratický nebo nedemokratický režim,“ to byla nejčastější dotazníková odpověď lidí, kteří mají v posledních pěti letech zkušenost s exekucí, a kteří zároveň patří mezi obyvatele s nejnižšími příjmy a shodlo se na ní celých 56 procent občanů, kteří spadají do této skupiny. V celé populaci s nimi přitom sdílí tento názor pouhých 16 procent lidí.

Téměř polovina lidí z této statistické skupiny, celých 49 procent, navíc vkládá do institucí jako je vláda, soudy, nebo Evropská unie jen málo důvěry. I zde se ukazuje, že exekuce může mít velký vliv na vnímání světa v kterém člověk žije. U zbytku lidí, kteří sice mají nízké příjmy, ale nemají s exekucí zkušenost, totiž nízkou důvěru v instituce vyjádřilo o 20 procent respondentů méně.

Lidé, kteří mají zkušenosti s exekucí cítí také intenzivnější míru stresu. Obecně popsalo v celé skupině lidí s podprůměrnými příjmy svoji hladinu stresu jako velmi vysokou sedmnáct procent lidí, ti kteří ale v této skupině měli v posledních letech zkušenost s exekucí cítí vysokou hladinu stresu ve 27 procentech.

Ve vůbec nejohroženější skupině, tedy mezi lidmi s nízkými příjmy pociťoval velmi vysokou hladinu stresu víc jak každý třetí, konkrétně 35 procent dotázaných. Jen pro srovnání, velmi vysokou hladinu stresu pociťoval ve skupině, která sice měla podprůměrný příjmem, zároveň ale byla středoškolsky vzdělaná, a především neměla s exekucí zkušenost, pouze každý desátý.



Výsledky šetření společnosti Median o tom, kvůli čemu nejčastěji končily tuzemské domácnosti v exekuci.

Nejčastějšími důvody, proč se lidé dostávali do exekuce byly podle statistik především nesplacené úvěry a půjčky. Ze statistického vzorku kvůli tomuto druhu zadlužení dostalo do exekuce 57 procent dotázaných. Hned dalším důvodem byly nezaplacené poplatky za nájem a energie v exekuci kvůli tomu skončila téměř čtvrtina respondentů. V sedmnácti procentech končili lidé v exekuci kvůli poplatkům za telefon, finanční služby a podobně.

Společnost Median se zabývala vztahem chudoby a exekucí na vzorku 819 lidí z celé České republiky. Vybrány byla pouze věková skupina v rozmezí od 18 do 65 let. Jedná se tedy o české občany, kteří jsou v ekonomicky produktivním věku. Zároveň však do vzorku zahrnula pouze ty, kteří patří do chudší poloviny obyvatelstva, tedy lidi s podprůměrnými a nízkými příjmy.