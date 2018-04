Prezidentem Černé Hory bude Milo Djukanović, zvolen byl už v prvním kole

Milo Djukanović je už třetí dekádu nejmocnějším politikem Černé Hory a své postavení potvrdil i v dnešních prezidentských volbách, po kterých se po téměř 16 letech vrátí do křesla prezidenta. Šestapadesátiletý politik byl také čtyřikrát zvolen do čela černohorské vlády, poprvé v únoru 1991, ještě za časů socialistické Jugoslávie. Bylo mu tehdy jen 29 let a dodnes zůstává jedním z nejmladších evropských premiérů moderní historie.