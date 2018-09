Chlapec s rakovinou mozku se Vánoc nedožije, vystrojili mu je v září

„Pro něj to jsou prostě Vánoce,“ řekla americkému listu Brodyho jednadvacetiletá sestra McKenzie. „Jednoho dne se probudil a venku byl vánoční strom. On neví, že ve skutečnosti Vánoce nejsou. Prostě si to užívá,“ dodala.

Drtivá zpráva rodinu žijící na předměstí Cincinnati zasáhla před pěti týdny. Brody postonával od května, kdy začal ztrácet rovnováhu. Doktoři si mysleli, že to je infekce ucha, pro jistotu ale chlapce poslali na další vyšetření. Ta odhalila čtyři nádory na mozku.

„Je to extrémně vzácné. A moc dobře to nereaguje na léčbu,“ povzdechla si Brodyho sestra. „Je to velice agresivní mozkový nádor, který měl už od narození a my jsme o tom vůbec nevěděli. Bylo to v něm celou dobu,“ dodal chlapcův otec Todd.



Lékaři nasadili nejagresivnější formu chemoterapie, ta však nezabrala. Jeden z nádorů se o třetinu zvětšil, navíc se objevil pátý. Bylo jasné, že chlapce nelze zachránit, a tak se rodina rozhodla, že se aspoň postará, aby zbývající týdny života byly pro něj šťastné.

Nafukovací sněhuláci a desítky přání

Proto se také rozhodla vystrojit Vánoce už v září, v čemž jí notně pomohli sousedi. Allenovi od nich dostali plné krabice vánočních dekorací, takže si mohli bohatě vyzdobit svůj domek. „Když to Brody uviděl, tak tomu nemohl uvěřit,“ vypráví jeden ze sousedů jménem Ryan Simpson.

Vánočními ozdobami se rozsvítily i domy v sousedství, na předzahrádkách se objevili nafukovací sněhuláci a Allenovi každý den dostávají záplavu přání. Teď se jim skrze facebookovou skupinu Team Brody podařilo zorganizovat vánoční průvod se Santa Clausem na hasičském voze.

Brodymu postupně ubývají síly, už nemůže hýbat levou rukou a levou nohou. Potravu přijímá skrze ústní trubici. Protože je rád venku, tak ho jeho sourozenci vozí zabaleného v dekách na červeném vozíku.

„Je to velmi emocionální, protože vím, že to budou jeho poslední Vánoce. Je to pro nás skutečně těžké, ale jsem ráda, když vidím v jeho očích radost. Udělali jsme to, aby byl šťastný,“ řekla The New York Times jeho matka Shillo Allenová.