Losování o kabelku nebo šátek. České matky provozují ilegální loterie

Je to vlastně obdoba tomboly. Hlavní cenou je něco hodnotnějšího, například dražší kosmetika nebo kabelka.

„Vložím fotku dárku, o který budeme dipovat, a napíšu k tomu, za kolik dipů je (třeba za 30) a kolik jeden dip stojí (třeba 5 korun). Vy pak do komentářů píšete, jaké číslo dipu byste si chtěli zabrat - od 1 do 30. Až budou všechny dipy rozebrané, přidám do komentářů seznam, kdo si zabral jaký dip - číslo - a přidám číslo účtu, kam mi pošlete peníze - „zaplatíte tombolu“. Takže v případě, že jeden dip stojí těch pět korun, a vy si zaberete třeba tři čísla, pošlete mi na účet 15 korun. Jakmile mi dorazí peníze od všech zúčastněných, natočím krátké video, kde vylosuji výherní dip. Ten šťastlivec, jehož dip to bude, vyhrává,“ popisuje dipování jedna z organizátorek na webu vystupující pod přezdívkou petii04.

A další si pochvaluje, že se tak dostala k šátku, který by si jinak nemohla dovolit. „Já takhle vyhrála artipoppe šátek za asi 13 tisíc, stálo mě to 2 dipy po 80 korunách,“ popisuje diskutující na webu emimino.cz.

Problém je v tom, že takové losování na sociálních sítích, nejčastěji ve facebookových skupinách, nepodléhá žádné kontrole ministerstva financí a jeho provozovatelky k činnosti nemají povolení. A protože vykazuje veškeré znaky hazardní hry, povolení k provozování mít musí.

„O hazardní hru se jedná v případech, kdy o výherci na základě předem uhrazeného vkladu/sázky rozhoduje plně či zčásti náhoda nebo předem neznámá okolnost, v tomto případě slosování. Zákon o hazardních hrách zakazuje provozování hazardních her bez povolení ministerstva financí. Toto povolení mimo jiné garantuje hráčům, že povolená hra neobsahuje podvody,“ napsalo iDNES.cz v oficiální reakci ministerstvo financí.

Bez povolení tak nikdo nemůže zaručit, že losování je opravdu náhodné a soutěžící nejsou podváděni. Ani když tvrdí, že losování natočí na video.

Začalo to dupačkami, pokračovalo kosmetikou, končilo zájezdy

Dalším protizákonným jednáním je to, že účastníci své příjmy nedaní a veškeré peníze, které obdrží z prodeje losů, si nechávají. Zatímco milovnice dipování zmíněná v úvodu článku nastavila cenu jednoho dipu (tedy losu) na pět korun, na některých facebookových skupinách byly ceny mnohem vyšší.

„Někdo koupí třeba v outletu kabelku mk (značky Michael Kors, pozn. red.) za 5 500. Ale protože by si ji moc lidí nekoupilo, tak udělá systém tomboly. Můžeš si koupit třeba čísla jedno za sto korun a počet lístků na osobu není omezen. Takže se stane, že jí lidé ve skupině naposílají peníze za 8 tisíc a ona pak vypisuje jedno číslo, které vyhrává,“ uvádí jiná diskutující na webu emimino.cz.

A další dodává, že zažila tombolu, ve které byly jednotlivé losy v hodnotě 1 500 korun, zatímco výhra nepřesáhla tisícovku.

Výhry však mohou být i velmi drahé. „Ministerstvo v minulosti zaznamenalo nejen nabídku výhry v sortimentu luxusního značkového zboží, ale rovněž i nabídku výhry v podobě zahraničního zájezdu,“ uvedl resort financí v prohlášení zaslaném iDNES.cz. Vzhledem k tomu, že částka z prodeje losů často převyšuje hodnotu věci, o kterou se hraje, může to být pro provozovatelku loterie poměrně vysoký výdělek.

„Vše začalo u miminkovských věcí, protože na začátku šlo o jakousi formu bazaru - tedy de facto s dobrým účelem. Postupně se však proměnily nejen ceny, ale také způsob fungování - a to ve chvíli, kdy lidé zjistili, že se touto cestou dají vydělat poměrně slušné peníze,“ říká Alžběta Fridrichová, odbornice na komunikaci na sociálních sítích se zaměřením na cílovou skupinu matek. Podle ní už dipování dávno neprovozují jen matky na mateřské.

Hrozba pokuty zafungovala

Za porušení zákona o hazardních hrách hrozí těmto lidem pokuta až 50 milionů korun.

„Zároveň přichází v úvahu i podání trestního oznámení, a to v situaci, kdy by bylo možné se domnívat, že osoba páchá trestný čin - například pokud by se jednalo o podvod, provozování ve větším rozsahu a podobně,“ uvedlo ministerstvo.

Poté, co o fenoménu na českém internetu informovalo loni v prosinci Právo, kde se možné postihy a vysoké pokuty probíraly, zaznamenalo ministerstvo radikální útlum nabídky dipování na internetu.

„Aktuálně nemáme informace o otevřených facebookových skupinách přijímajících další členy za účelem účasti na dipování na internetu,“ tvrdí ministerstvo.

Ale přiznává, že hledání skupin, kde se dipování odehrává, není úplně jednoduché. „Pokud víme, je velmi těžké skupiny matek vypátrat, protože se jedná o uzavřené ´invite only´ skupiny,“ uvádí Fridrichová. Ministerstvo nabídky na internetu průběžně monitoruje, důležitý zdroj informací však tvoří také podněty od veřejnosti, zejména od přímých účastníků losování.

„Za optimální lze považovat podněty s připojenými důkazy, zajištěnými např. formou zdokumentování celého procesu účasti na dipování prostřednictvím videozáznamu, a to včetně losování, vyhlášení výherců a podobně,“ říká ministerstvo.

Dipování není podle Fridrichové výhradně českou záležitostí, objevilo se už v roce 2012 na internetových fórech v Austrálii a Velké Británii. U nás se o něm začalo mluvit až loni na podzim. „Skupin může existovat skutečně velké množství a mnohé z nich vznikaly na principu ´Známe se, máme se v přátelích, pojďme si tady mezi sebou vyměňovat věci.´ Postupně někteří jednotlivci mohou zjistit, že se jedná o dobrý zdroj obživy a účel skupiny se tak posouvá,“ uvedla Fridrichová.

Dodává, že matky na mateřské dovolené jsou na sociálních sítích mnohem aktivnější než jiné ženy - více sdílejí, více komentují a také lajkují více stránek. V 80 procentech jsou na Facebooku každý den minimálně 45 minut.