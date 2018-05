V Egyptě našli obřího dinosaura. Je to jako Svatý grál, žasne paleontolog

Egypt je kvůli pyramidám a mocným faraonům rájem zejména pro historiky a archeology. Nyní se k nim ještě přidají i paleontologové, kteří v Saharské poušti objevili unikátní kosterní pozůstatky gigantického dinosaura mansourasaurus shahinae. Fosilie pochází z období svrchní křídy, podle odhadů jsou tedy asi 100 až 66 milionů let staré.

Mansourasaurus patří do skupiny takzvaných titanosaurů, velkých sauropodů, kteří planetu Zemi obývali v době svrchní křídy. Vážil asi pět tun a rozměry se vyrovnal dnešnímu autobusu. I přes své rozměry byl býložravcem. Studii o nově objeveném dinosaurovi zveřejnil magazín Nature Ecology and Evolution.

„Afrika stále zůstává velkým otazníkem při studiu velkých býložravců během soumraku věku dinosaurů,“ uvedl spoluautor studie Eric Gorscak pro server Live Science. „Nález mansourasaura nám pomůže odpovědět na mnohé otázky v oblasti paleobiologie dinosaurů, kteří žili v oblastech dnešní Afriky. Budeme moci zjistit, jaké konkrétní druhy zde žily a se kterými známými dinosaury mají nějaké vazby,“ dodal.

Schéma kosterní stavby Mansourasaurus shahinae a mapa s místem nálezu fosilií.

Podle paleontologa Matta Lamanny je egyptský nález vskutku unikátní. „Když jsem viděl fotky fosilií, spadla mi čelist. Je to jako Svatý grál. Skvěle zachované pozůstatky z období konce dinosaurů v Africe. Po nich paleontologové pátrali opravdu hodně dlouho,“ prohlásil.



Objev podle paleontologů ukazuje, jak se dinosauři v Africe vyvíjeli v porovnání s druhy z jiných oblastí. V období triasu a jury dinosauři žili na jednom superkontinentu jménem Pangea. Vědci ví, že se tento kontinent začal v období mezozoika dělit, stále však panují nejasnosti, jak byla v té době propojena dnešní Evropa s Afrikou. Je tedy obtížné určit, zda byl vývoj afrických druhů zcela odříznut od zbytku světa.

Spojená Afrika a Evropa?

Studium fosilií v tomto ohledu může pomoct. Pokud by například byla Afrika a Evropa v době křídy spojeny pevninou, zvířata z obou kontinentů by zřejmě měla podobnou anatomii. V případě oddělení by byl pravděpodobný zcela nezávislý vývoj.

Fotografie nalezených fosilií

Problémem však je, že africké dinosauří fosilie z doby svrchní křídy jsou extrémně vzácné. Paleontologové kvůli specifickému africkému terénu netuší, kde kopat. „Právě proto je objev mansourasaura shahinae klíčový pro egyptskou i africkou paleontologii,“ vysvětluje Gorscak.



Podle dosavadních zkoumání je mansourasaurus stavbu velmi podobný známým dinosaurům z Evropy a Asie, píše Science Daily. Podle paleontologů to naznačuje, že se dinosauři v období vrchní křídy mohli pohybovat mezi kontinenty

Paleontologové na území Egypta dosud objevili fosilie pouhých pěti druhů dinosaurů. Všechny však pocházely z období před 95 miliony let. Mansourasaurus je mezi nálezy jediným druhem „egyptského“ dinosaura, který pochází z poslední fáze křídy.