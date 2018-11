OBRAZEM: Indové slaví svátek světel ohňostroji, Dillí přikryl hustý dým

Znečištění vzduchu v indickém hlavním městě Dillí překročilo ve čtvrtek doporučený limit více než 66krát. Město zahalily toxické zplodiny ze statisíců ohňostrojů a petard, kterými hinduisté od pondělí slaví pětidenní svátek světel Diwali. Oslavy kulminovaly ve středu, kdy bylo pyrotechniky odpáleno nejvíce.

Množství škodlivých prachových částic PM 2,5, které pronikají hluboko do plic i krevního oběhu a způsobují závažné zdravotní problémy, dosáhlo v městské části Anand Vihar úrovně 1 665. Limit stanovený Světovou zdravotnickou organizací je 25.

Kvalita vzduchu v Dillí byla výrazně zhoršená ještě před zahájením svátku světel, a to kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a sílícímu kouři z vypalování strnišť po sklizni. Ještě v pondělí ale znečištění překračovalo doporučený limit „pouze“ 24krát.



Kvůli kombinaci nepříznivých podmínek a velkého množství pyrotechniky Dillí ve čtvrtek zahalil hustý smog, který výrazně snížil viditelnost a zpomalil dopravu. Vláda lidem doporučila nevycházet z domu.

Podle zdravotníků může smog o této hustotě způsobit bolesti hlavy a problémy s dýcháním, dlouhodobě způsobuje onemocnění srdce, rakovinu plic, poruchy vnímání, nebo dokonce obezitu.

Úřady se minulý rok pokusily v Dillí pyrotechniku zakázat úplně. Tento rok povolily její odpalování pouze na dvě hodiny ve středu, a také přikázaly používání pouze „zelených“ petard, které ovzduší znečišťují méně. V obou případech lidé vyhlášku porušovali.

Policie v Dillí zabavila přes 600 kilogramů pyrotechniky a zatkla 28 lidí. To je však jen zlomek z odhadovaných pěti tisíc tun, které byly letos při Diwali odpáleny. Stejné množství lidé spotřebovali také předchozí roky, uvedla indická výzkumná skupina Urban Emissions.

„I jinde lidé oslavují ohňostroji svátky jako třeba Nový rok. My také máme ohňostroje v jeden den, a to by nám měli dovolit,“ uvedl pro list The Guardian jeden z obyvatelů Dillí. „Nebylo by dobré neslavit naši tradici, která je více než čtyři tisíce let stará,“ dodal.

Indická města se pravidelně umísťují v čele globálních žebříčků znečištění ovzduší. Dillí se loni umístilo na nelichotivém šestém místě. Podle obchodníků zde vzrostl prodej čističek vzduchu v porovnání s loňskem o 40 procent kvůli vzrůstajícímu povědomí veřejnosti o nežádoucích vlivech znečištění na zdraví.