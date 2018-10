Prošly by šedé myši, řekl Vystrčil. Senátoři smetli návrh na změnu voleb

Z toho vyplývá, že Dienstbierova snaha zavést v České republice australský volební systém, kdy volič nevybírá jen jednoho svého favorita, ale označí, koho by dal jako druhou a koho jako třetí volbu, nezaujal ani všechny stranické kolegy exministra Dienstbiera.

„Možná se tím zabýváme víc, než se tím zabývají občané. Za čtrnáct dnů nebude volební účast nikoho zajímat,“ prohlásil senátor za Karvinou Petr Vícha, který před pár dny jako jediný z kandidujících senátorů ČSSD hravě obhájil svůj mandát. Vícha také před senátory prohlásil, jak mu jeho syn řekl, že si má vážit toho, že více než deset tisíc lidí přišlo, aby mu mohlo dát hlas proti komunistce Miladě Halíkové.

„Já jsem taky spokojen,“ řekl znovuzvolený senátor za Teplice Jaroslav Kubera z ODS. Někteří jeho straničtí kolegové byli výrazně kritičtější. „Ten systém má v sobě skrytou vadu. Vedl by k tomu, že v senátu zasednou šedé myši,“ řekl šéf senátního klubu ODS Miloš Vystrčil. „Návrh kolegy Dienstbiera rozvrací politický systém,“ tvrdil další občanský demokrat Tomáš Jirsa.

Dienstbier marně přesvědčoval kolegy, že jeho nápad by neznamenal žádnou revoluci, jen by lidé nemuseli jít kvůl senátorům k volbám dvakrát. „Chová se tak, jak lidé očekávají, když k volbám jdou,“ hájil australský volební systém. Šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD vidí jako problém, proč přišlo volit jen zhruba šestnáct procent voličů v tom, že někteří lidé ani nevědí, že nějaké druhé kolo voleb do Senátu vůbec je. „Chyba je, že lístky nemají lidé doma,“ řekl Štěch.