Úloha z přijímaček neměla jasné zadání, mohla žáky mást, míní matematikářky

Zadání úlohy obsahuje tabulku s počtem členů zájmových klubů ve spolku seniorů. Žáci dostali za úkol zjistit, „kolik procent mužů je ve spolku seniorů“. Každý senior navštěvuje právě jeden ze tří kroužků, počet mužů mají žáci dopočítat podle celkového množství lidí.

„Problém je, že Cermat se ptá, kolik procent mužů je v seniorském klubu. Správně by otázka měla znít, kolik procent seniorů je mužského pohlaví, protože procento vztahujeme vždy k základu, který tvoří sto procent. Zde byl základem počet všech seniorů,“ upozornila iDNES.cz na možnou nejasnost absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Ludmila Jirásková, která matematiku doučuje.

Matematická úloha, kterou plnili deváťáci při přijímacím řízení na střední školu.

Za pravdu jí dává také učitelka matematiky Kristina Zůbková. Pokud podle ní nějaký přemýšlivý student pochopí zadání špatně, řekne si, že ve spolku je sto padesát členů, z čehož by mohl usoudit, že vzhledem ke všem mužům na planetě je jich tam méně než čtyřicet procent.



„Myslím, že mně je celkem jasné, na co se otázka ptá, ale připouštím, že vystresovaný student při maturitě se může nechat zmást. Myslím, že otázka by měla znít například „Kolik procent členů ve spolku seniorů tvoří muži?“ nebo „Kolik procent mužů má spolek seniorů mezi svými členy?“, aby bylo jasné, že se bavíme jen o mužích ze spolku seniorů,“ míní Zůbková.

„Tyto úvahy jsou sice mimořádné, ale někteří studenti je mohou mít. Každý přemýšlí jinak,“ dodala.

Děti otázce rozuměly, brání se šéf Cermatu

Redakce iDNES.cz se s kritikou obrátila na ředitele centra Jiřího Zíku, podle kterého byla otázka tak, jak se objevila v testech z matematiky, srozumitelná.



„Nic nenasvědčuje tomu, že by žáci odpovídali na něco jiného. Vždy je samozřejmě možné zeptat se vícero způsoby. Jistě by bylo možné se například zeptat: „Kolik procent všech členů spolku seniorů tvoří muži?“ nebo „Jaké je procentní zastoupení mužů mezi členy spolku?“ a tak dál. Ale protože spolek seniorů tvoří muži a ženy, otázka „Kolik procent mužů je ve spolku seniorů?“ je pro žáky pochopitelná,“ uvedl pro iDNES.cz Zíka.

Podle proděkana pro matematickou sekci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Mirko Rokyty sice mohla být otázka formulována o něco lépe, pokud podle něj ale student uvažoval matematicky, musel zadání pochopit.



„Pochopení otázky v tom smyslu, kdy by správnou odpovědí na otázku „Kolik procent mužů je ve spolku seniorů“ bylo „Ve spolku seniorů je 100 % mužů“, mi připadá poněkud přitažené za vlasy. Ten, kdo tuto odpověď navrhuje jako správnou, popisuje tím pravděpodobně situaci, že „všichni muži, kteří jsou ve spolku, jsou ve spolku“, což nevyžaduje další komentář. Zdá se mi, že v tomto případě jde spíše o problém porozumění jazyku, než to, že by úloha byla matematicky špatně zadaná,“ uvedl Rokyta.

Problém je, že se děti nemohou doptat učitelů, jak byla otázka myšlena, protože testy jsou centrálně vytvářené Cermatem. Zíka však podotýká, že pro případ nesrovnalostí existuje institut odvolání, na který se mohou žáci obrátit.

