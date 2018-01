Týden (pro)ruských dezinformací: Mazlíčci šelmám, žloutenka a vděk Rusku

Oblíbeným zdrojem dezinformací ruských webů je Dánsko a jeho „kruté“ zacházení se zvířaty. Ruský státní Sputnik tvrdil, že v Dánsku shromažďují nechtěné domácí mazlíčky jako krmivo pro šelmy v zoologických zahradách v Kodani a v Givskudu.

Zprávu šířila i státní RT, ale později ji doplnila o odmítavé stanovisko dánských zoo.



Podle vyjádření zoologické zahrady v Givskudu ale nelze zvířata takto „odložit“. V žádném případě nejde o běžnou praxi, jak se zbavit nechtěných zvířat. Všechny takové případné dary vyžadují předchozí souhlas a musí být schváleny veterinářem. Zoologická zahrada nepřijme více zvířat, než potřebuje a navíc bere jen hlodavce.

Propaganda a dezinformace Propaganda je obecně definována jako systematické šíření informací a myšlenek neobjektivním nebo zavádějícím způsobem , za účelem prosazování nebo podpory politické kauzy nebo názoru.

V aktuálním kontextu je nejčastěji spojována s politickým přesvědčováním a psychologickou válkou – ta je definována jako použití propagandy proti protivníkovi s cílem zlomit jeho vůli bojovat nebo se bránit, případně jej naklonit vlastní pozici.



Dezinformace znamená šíření záměrně nepravdivých informací , obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Dnes mezinárodně užívaný pojem pochází nejspíš z ruského „дезинформация [dezinformacija]", který byl prvně zaznamenán v roce 1949 (jak uvádí např. Oxford English Dictionary).

Misinformace je nesprávná nebo zavádějící informace, která není šířena ani systematicky, ani úmyslně s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří ji přijímají. Ačkoliv se jedná o neutrální jev, mohou misinformace v případech, kdy jsou šířeny ve velkém rozsahu a bez náležité opravy, vést ke stejnému výsledku, jako dezinformace – tedy k přijetí rozhodnutí nebo osvojení názorů na základě nepravdivých informací. Kategorie ale mohou navzájem různě přecházet jedna do druhé nebo se vyskytovat současně.

Další ruská dezinformace mířila do Švédska. Stockholm zavádí nový zákon, který bude vyžadovat, aby dvě osoby se sexuálním vztahem sepsaly vždy prohlášení, že se sexem souhlasí. Podle agentury Ria Novosti prý kvůli „mnoha znásilněním migranty“ ve Švédsku. Agentura uvádí zprávu slovy: „Co je snadnější: změnit migrační politiku nebo vyděsit vlastní obyvatele...?“.

Faktem je, že nový zákon o sexuálním souhlasu ve Švédsku se ale vůbec nezmiňuje o migraci. Švédsko chce díky zákonu efektivně bojovat proti případům znásilnění a sexuálním útokům. Podle současného švédského práva zahrnuje švédský termín „znásilnění“ řadu sexuálních trestných činů, u kterých vůbec nemusejí být násilné okolnosti.

Podle nového zákona o sexuálním souhlasu, který má začít platit ještě letos, mohou být pachatelé stíháni i bez násilí nebo hrozeb násilí. Jak uvedl švédský premiér Stefan Löfven: „Mělo by být zřejmé, že sex by měl být dobrovolný, pokud to není dobrovolné, pak je to nelegální“.

Jedna z migračních dezinformací se objevila také v Česku. Šířil ji dokonce komunistický senátor Jaroslav Doubrava. Tvrdí, že z Německa jezdí do ČR autobusy migrantů, kteří se pak v Praze rozptýlí. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra takové tvrzení označilo přímo za dezinformaci. Nic takového není podle poznatků ministerstva ani policie pravda. „Pan senátor by měl svá podezření sdělit státnímu zastupitelství či PČR, a to včetně zdrojů, ze kterých čerpá,“ uvedlo centrum.

Historický revizionismus se objevil v dezinformaci ruského serveru Zen.yandex.ru. Západní historické knihy prý házejí „totální špínu na všechno, co je spojeno s Ruskem“. Dává přitom prostor údajnému finskému blogerovi Veikko Korhonenovi z města Oulu, který tvrdí, že „polovina Evropy a části Asie získala svou státnost díky Rusku“.

Problém je v tom, že žádný takový bloger z Oulu neexistuje. Na fotografii připojené k článku je ve skutečnosti Atte Korhola, profesor zabývající se změnami životního prostředí na univerzitě v Helsinkách. Navíc podobný dezinformační článek se objevil už v roce 2015 na internetových stránkách Cont.ws. Článek tvrdil, že Indie, Čína, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Finsko by měly být vděčné Rusku za svou svrchovanost.

Celá řada ruských médií šířila dezinformaci, že Ukrajinci žijící na Krymu obviňují OSN z toho, že lže o porušování lidských práv na poloostrově. Má jít údajně o reakci na rezoluci OSN přijatou 19. listopadu 2017, která odsoudila porušování lidských práv na Krymu vztahujících se na Rusko jako „okupační moc“. Usnesení je podle ruských článků založeno na mýtech, „protože na Krymu k porušování lidských práv nedochází“.

Citují představitele takzvaného Ukrajinského společenství na Krymu, že zástupci OSN prý nikdy Krym nenavštívili, nikdy nehovořili s tamějšími Ukrajinci nebo Krymskými Tatary a „vymýšlejí si mýty a příběhy o neexistujícím pronásledování“.

Skutečnost je ale taková, že Ukrajinské společenství na Krymu je organizace řízená Kremlem a v jeho čele stojí členové ruské vládní strany Jednotné Rusko. Organizace byla založena v roce 2016, dva roky po ruské anexi Krymu. Tvrzení, že vysoký komisař OSN pro lidská práva nehovořil s krymskými Tatary a oběťmi porušování lidských práv, je nepravdivý. Podle Fiony Fraserové, šéfky pozorovatelské mise OSN, byly údaje shromážděny prostřednictvím osobních pohovorů a sledování soudních řízení a procesů přímo na Krymu.

Fraserová také při prezentaci závěrů šetření popsala konkrétní příklady porušování lidských práv krymských Tatarů, bezohledné zatýkání, zadržování, mučení, špatné zacházení a omezování svobody shromažďování a vyjadřování. Z její zprávy vyplývá, že jen v listopadu loňského roku zaznamenala OSN 49 zatčení krymských Tatarů kvůli účasti na pokojných protestech.

Ruská média také v plynulých dnech masivně šířila dezinformaci o údajně epidemie hepatitidy A na Ukrajině. Například ruská Zvezda uvádí, že orgány ukrajinského města Mykolajiv dezinformovaly „o masové infekci místních obyvatel“. Komsomolskaja Pravda referovala, že se v oblasti „šíří epidemie hepatitidy A“.

Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nejde o epidemii, ale sporadické případy. Také podle ukrajinského Centra pro veřejné zdraví bylo letos v regionu Mykolajiva zaregistrováno 47 lidí se hepatitidou A, z toho 6 dětí do 18 let. Údaje o výskytu virové hepatitidy A na Ukrajině za 11 měsíců roku 2017 naznačují, že „incidence nepřesahuje průměrnou víceletou úroveň“. Sezónní nárůst je obvyklý. V roce 2016 bylo registrováno 58 osob z toho 35 dětí.

Materiál vychází z práce analytiků specializovaných serverů StopFake.org, EUvsdisinfo.eu, DFRLab Medium, CTHH MV a dalších, které se rozkrýváním dezinformací a falešných zpráv dlouhodobě zabývají.