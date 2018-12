Spolužák zachránil kolabující dívku, učitelé si nevěděli rady

Když dvanáctiletému Martinu Zuzkovi skončila dělená hodina angličtiny, šel do jiné učebny na dějepis. „Když jsem došel do prvního poschodí, tak tam na mě už čekal kamarád. Byl celý bledý a řekl mi, že spolužačka zkolabovala,“ popsal Martin. Anička, stejně jako Martin, trpí cukrovkou.

Chlapec proto rychle přiběhl do třídy, ale v té už nikdo nebyl. Pro Aničky věci si však přišel starší chlapec a někam s nimi odešel. „Po dvou minutách se ten kluk znovu vrátil a ptal se, kde má inzulinová pera. Odpověděl jsem mu, že jsou v její tašce. Byl jsem z toho celý nervózní, protože podání inzulinu v této situaci by pro ni znamenalo jistou smrt,“ dodal Martin.

Dětský čin roku V roce 2018 poslali děti do soutěže 630 příběhů, ve kterých popisovaly dobré skutky. Z nich bylo pomocí internetového hlasování vybráno sedm vítězů. Další čtyři děti získaly speciální cenu.

Po chvilce pro Martina přišel tělocvikář a odvedl ho k sobě do kabinetu. Anička ležela na malém gauči, u ní seděla učitelka angličtiny. „Nejdřív jsem jí změřil glykémii, kterou měla nezměřitelně nízkou. Nekomunikovala,“ popsal Martin.

Martin pak prohledal Aniččiny věci a našel glukagon (jednorázová infuze, která vyplavuje z jater cukr, pozn. red.). Tělocvikář mezitím kontaktoval záchranku. Operátorka linky usoudila, že je nutné glukagon použít. A jelikož byl Martin na diabetickém táboře, věděl jak má postupovat.

„Opatrně jsem oddělal kryt jehly a kapalinu uvnitř jsem vstříkl do nádobky s bílým práškem a pořádně protřepal. Poté jsem vrátil kapalinu zpátky do injekční stříkačky a aplikoval do stehna spolužačce,“ vysvětlil chlapec. „Aby neumřela, než přijede záchranka,“ dodal.



Laikovi nezbývá než čekat na záchranku

Podle diabetoložky Ivy Tomšové hrozí diabetikům při hypoglykemickém záchvatu bezvědomí. Když diabetika včas neupozorní příznaky a do bezvědomí se skutečně dostane, pak mu v krajním případě hrozí i smrt.

11 vítězů Martin je jedním ze studentů základních škol i víceletých gymnázií, kteří získali cenu Dětský čin roku 2018. Projekt konal už po čtrnácté. „Smyslem tohoto projektu je podporovat děti v konání dobra,“ přiblížila zastupitelka hlavního města Prahy Mariana Čapková. „Každá malá pomoc, ať už pramení od nás dospělých, nebo od dětí, se zdát drobností, ale může mít pro příjemce obrovský význam,“ uvedla manažerka projektu Dětský čin roku Alžběta Suchanová.

Když člověk diabetika najde už v bezvědomí, měl by podle Tomšové okamžitě zavolat záchranku a podívat se, zda má průkaz.

„Pokud ještě trochu vnímá a polyká, tak mu může ještě opatrně vsunout mezi zuby a dásně kostku cukru, která by se pomalu rozpouštěla a mohla mu trochu zvýšit hladinu cukru, aby se probral z bezvědomí,“ poradila diabetoložka. Ve většině případů to však podle ní není možné a dávat mu cokoliv polknout je nebezpečné.

„Takže laikovi nezbude nic jiného, než zavolat sanitku s tím, že upozorní, že člověk je diabetik,“ dodala Tomšová.



I dospělí se mohou mýlit

Anička však měla štěstí, že Martin laik nebyl a s cukrovkou měl vlastní zkušenosti. Když za několik minut dorazila záchranná služba, Anička sice stále ještě byla v kómatu, brzy se však probrala. Lékaři ji odvezli na pozorování do nemocnice. „Všechno nakonec dobře dopadlo,“ dodal mladý hrdina.

Martinova maminka je velmi pyšná, že její syn zareagoval tak pohotově. „Ukazuje světu, kolik diabetiků kolem nás žije a že lidé s tím stále neumí zacházet. I ti dospělí se mohou mýlit,“ uvedla. Podle ní Martin zareagoval přesně tak, jak měli zareagovat dospělí.