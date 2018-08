Afghánec zavraždil svou devítiletou manželku, podařilo se mu uprchnout

Vraždu dívky v úterý potvrdil guvernér kábulské provincie Naqibullah Aminii i místní nevládní organizace. Podle afghánské televizní stanice Tolo News se devítiletá Samia „provdala“ za pětatřicetiletého Sharafuddina, když jí bylo pouhých sedm let.

Manželství dohodli dívčini rodiče, kteří potřebovali muži splatit dluh, známý jako „baad“. Tuto informaci potvrdil i Aminii. „Dívka byla za muže provdána dva roky. Vrah po její vraždě uprchl,“ uvedl.

Podle guvernéra byl v souvislosti s vraždou zatčen dívčin otec, který „dceru donutil, aby se za staršího muže provdala“. Ačkoliv otec dívky tvrdí, že dceru provdal kvůli urovnání rodinného sporu, podle britského The Guardian ji prodal přibližně za 13 500 dolarů (téměř 300 tisíc korun).

Dětské sňatky zakazuje zákon, jsou ale běžnou praxí

„Věc je stále předmětem vyšetřování, není to ale ojedinělý případ. Stovky dívek se v Afghánistánu každý den potýkají s násilím. Přestože zákon dětské manželství zakazuje, na většině území není dodržován,“ vysvětluje manažer organizace Humanitární pomoc pro ženy a děti Hashim Ahmadi.

UNICEF ve své závěrečné zprávě vychází ze studie, která zkoumala situaci ve venkovských, příměstských i městských oblastech pěti afghánských provincií. Vyplývá z ní, že ačkoli počet dětských manželství klesl v posledních pěti letech o deset procent, je tato praxe stále běžnou součástí místního života.

Navzdory tomu, že legální věk pro vstup do manželství je v Afghánistánu 18 let u chlapců a 16 let u dívek, často jsou sňatky uzavírány i mezi mladšími dětmi. „Je zapotřebí podniknout další kroky, abychom tuto praxi ukončili. Chceme toho dosáhnout do roku 2030,“ říká zástupkyně UNICEF v Afghánistánu Adele Khodrová. Podle zveřejněné zprávy se v Afghánistánu v 42 procentech domácností najde alespoň jeden člen rodiny, který uzavřel manželství před dovršením 18 let.