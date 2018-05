Učím se, abych se měl líp než rodiče, říká Vladimír z dětského domova

13:54 , aktualizováno 13:54

Projekt Rozjedu to! pomohl během pěti let od svého vzniku osmdesáti pěti dětem z dětských domovů a má stoprocentní úspěšnost v počtu přijatých na vybrané školy. Mladým lidem nabízí komplexní přípravu, která jim usnadní vstup do pracovního života, což je pro ně bez pevného zázemí v rodině většinou velmi těžké.