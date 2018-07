Dříve mohly za neplodnost líné spermie, dnes odkládání mateřství u žen

Od prvního umělého oplodnění roku 1978 se změnilo naprosto všechno. „To je asi jako byste srovnávala parní automobil a současné vozy,“ říká gynekolog Jan Šulc z reprodukční kliniky GEST.



Společné podle něj zůstalo pouze to, že se jedná o mimotělní otěhotnění. „Odebere se vajíčko z těla ženy, oplodní v laboratoři a zpátky vrátí. Ale celkový postup, způsob odběru vajíčka nebo příprava na něj je v současnosti úplně jiná. Je to zase jako s těmi auty. Mají i dnes čtyři kola, ale s tím, jaké byly dřív je nemůžeme srovnat. Jinak jezdí, jinak vypadají a stejně je to i s umělým oplodněním“ říká Šulc s nadsázkou.

Hlavním posunem je způsob odběru vajíčka. Tehdy se otevírala břišní dutina nebo se vajíčko získávalo laparoskopicky. Nyní se získává pod kontrolou ultrazvuku.

„Dříve se také nepoužívaly léky, které ovlivňují tvorbu více kvalitních vajíček ve vaječnících. Úplně jiný je způsob pěstování embryí nebo přístroje, ve kterých se to odehrává. Tehdy se nám ani nesnilo o mrazení nadbytečných vajíček“ vyjmenovává Šulc.

Párů, které mají problém s početím, je stále přibližně stejně - něco nad 15 %. Častěji než dříve je ale třeba užít při jejich léčbě právě umělé oplodnění.



Podle gynekologa se dá říct, že zatímco v minulosti převažoval problém neplodnosti na straně mužů, tedy zhoršování spermiogramu. Teď je problém v odkládání mateřství do vyššího věku u žen. „Příčin které však zůstaly dodnes je celá řada. Patří tam neprůchodnost vejcovodů, problémy s ovulací, endometrióza,“ uvádí.



První dítě na světě ze zkumavky slaví 40 let

John a Lesley Brownovi byli pár, jenž se devět let marně snažil o potomka. Paní Brownové zjistil gynekolog Patrick Steptoe, že má nezvratně neprůchodné vejcovody, a v 70. letech minulého století bylo umělé oplodnění teprve v plenkách. Jediným východiskem se pro ně tedy zdála být adopce.

Shodou všech náhod v té době britští gynekologové Robert Edwards a Patrick Steptoe pracovali na doposud nevídaném. V laboratorní nádobě v živném roztoku spojili vajíčko se spermatem a vzniklé embryo poté umístili do matčiny dělohy.

Těhotenství u paní Brownové se vyvíjelo zcela normálně a 25. července 1978 přišla na svět císařským řezem malá Louise, která vážila 2,61 kilogramu. O čtyři roky později se narodila stejným způsobem i její setra Natalie. Obě ženy jsou dnes matkami, čímž vyvrátily obavy lékařů, že při snažení o vlastní potomky, budou nutně potřebovat pomoc lékařů.

V Česku se prvním takzvaným zkumavkovým dítětem stal chlapec, který se narodil v roce 1982 v brněnské porodnici na Obilním trhu. Šlo tehdy o vůbec první porod takto počatého dítěte ve střední a východní Evropě.

Úspěšnost otěhotnění se rapidně zvedla

Úspěšnost v počtu narozených dětí pomocí reprodukčních klinik je dramaticky jiná než dříve. „Tehdy šlo o experiment, nyní se jedná o rutinní, vyzkoušený léčebný postup. Před 40 lety otěhotněla jedna z mnoha desítek žen, v současnosti se úspěšnost pohybuje kolem 40 procent na první pokus,“ vysvětluje gynekolog Šulc.



Každý rok se jen v České republice narodí s pomocí reprodukčních klinik okolo čtyř tisíc dětí.

Další se narodí třeba po intrauterinní inseminaci, což je metoda asistované reprodukce, kdy se spermie zavádí přímo do dělohy pacientky. „To je také varianta umělého oplodnění, ovšem evidence těchto porodů se zatím nevede,“ uzavírá Šulc.