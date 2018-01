Německo řeší, jak integrovat děti Islámského státu. Jsou jich stovky

Islámský stát (IS) v dobách největší slávy z velké části spoléhal na bojovníky ze zahraničí. Do Sýrie a Iráku směřovaly tisíce lidí ze všech koutů světa. V posledních dnech islamisté přichází o poslední zbytky území. Jeho stoupenci se vrací domů.

Výjimkou není ani Německo, ze kterého od roku 2012 do řad IS vstoupilo více než 960 lidí. Asi dvě stovky z nich tvořily ženy, které v chalífátu svým manželům rodily děti a staraly se o domácnost.

K našim západním sousedům se jich dosud vrátila asi třetina včetně zhruba padesáti žen. Spolu s nimi však přicestovali i jejich potomci, kteří v moha případech neznají nic jiného, než učení radikálního islámu a bitevní vřavu. Velká část veřejnosti se nyní obává, aby v budoucnu nepředstavovali nebezpečí pro bezpečnost v Německu.

Někteří volají po jejich odebrání od rodin. Podle expertky na prevenci radikalizace Nory Fritzscheové ze Severního Porýní-Vestfálska je však celý problém mnohem složitější. „Aby mohli dítě rodině odebrat, musí to být odůvodněno konkrétní hrozbou. Díváme se spíše na nejlepší zájmy dítěte, ne na víru jeho rodičů,“ vysvětlila serveru Deutsche Welle.

Přiznává, že takový postup je v mnoha případech přítěží pro sociální pracovníky. Než dítě odeberou rodině, musí zvážit celou řadu dalších možných opatření jako docházení do poraden a další pomoc. Trestná činnost rodičů podle Fritzscheové nemusí znamenat, že je ohrožena výchova dítěte.

Na překážku není podle německých soudů ani fakt, že matky dětí žily na území IS. Nemusí být rovněž obviněny z členství v teroristické organizaci, na rozdíl od mužů totiž islamistům neslíbily věrnost.



Kancelář vrchního státní zástupce by poněkud volnou legislativu ráda přitvrdila. Tvrdí, že ženy v řadách IS jsou nedílnou součástí struktury této teroristické organizace a navíc své děti vychovávají v duchu radikálního islámu. Nejvyšší soud však takový výklad opakovaně odmítl.

Přísnější postih soud odmítl

Podle sociologů se téměř každá žena vrátila z území ovládaného IS nejméně s jedním potomkem. Vládní odhady hovoří o stovkách dětí a batolat. „Přesné číslo však neznáme, Spolkový úřad pro ochranu ústavy nemůže sbírat data o lidech mladších 14 let. Není také jasné, kolik dětí se narodilo v cizině,“ uvedla vláda v tiskovém prohlášení.

Jednotka dětských vojáků, kterým islamisté přezdívají lvíčata, ve výcvikovém táboře Tal Afar poblíž Mosulu (25. dubna 2015).

V prosinci loňského roku varoval před příchodem zradikalizovaných dětí a mladistvých do Německa ředitel Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Hans-Georg Maassen. Některým z nich IS podle Maasena vymyl mozek a obrátili je na radikální formu islámu. IS se v rámci propagandy rád chlubí dětskými vojáky, které prezentuje jako „nemilosrdnou druhou generaci válečníků“.



Thomas Mücke z německé Organizace pro prevenci násilí však takovou představu odmítá. „Nemyslím si, že by tyto děti byly skutečně zradikalizované. Nejsou totiž schopny přijmout ideologii, nedokážou pochopit její skutečné poselství,“ myslí si Mücke. Děti IS podle něj je možné vrátit zpět do společnosti.

Důležité podle Mückeho je, aby vyrůstaly v dobrém prostředí stranou radikálních ideologií. Docházet by měly rovněž na terapie. Mladiství se totiž v Sýrii i Iráku často účastnili bojů a prošli i vojenským výcvikem. Některé z nich dokonce starší islamisté nutili i k vraždám rukojmích.



Další oběti Islámského státu

Podle svědectví mnoha bývalých dětských vojáků IS se chlapci běžně učili střílet z AK-47 i pistolí. Na obrazovkách sledovali instruktážní videa k použití sebevražedných vest či správnému stínání hlavy, zbytek dne padl na studium Koránu.

Postup islamistů byl podle expertů vždy stejný „Využívají děti, protože je snadné vymýt jim mozek. Mohou si z nich udělat, co chtějí, zabrání jim pokračovat ve školní docházce a místo toho je pošlou do svých škol,“ popsal praktiky islamistů Ramí Abdar Rahmán z organizace ochránců lidských práv.

„Rozhodně bychom tyto děti neměli brát jako nějaká monstra,“ myslí si Mücke. Špatným přístupem je podle něj také předpoklad, že tyto děti v budoucnu mohou zakládat nové buňky radikálního islámu. Mücke tvrdí, že děti a mladiství z řad IS nikdy neměli na výběr a považovat bychom je měli spíše za další oběti radikálního islámského učení.