Nečekejme, až bolševici opět převezmou moc, demonstrovali lidé na Václaváku

Akci moderoval předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek, který se dlouhodobě vyjadřuje pro zrušení EET a v minulosti často kriticky hovořil o politice Sobotkovy vlády směrem k živnostníkům a podnikatelům. Spolu s ním se na pódium postavila herečka Barbora Štěpánová.

„Nečekejme naivně jako naši dědové před 70 lety na převzetí moci bolševiky a jejich pohůnky! Dokážeme bolševikům navzdor na výročí únorového puče opět zaplnit Václavák?“ zval k účasti popisek události na Facebooku. Na sociální síti přislíbilo účast na akci přes 1200 lidí.

Babiš je zlo

Demonstranti chtěli při příležitosti výročí komunistického puče upozornit na stoupající moc komunistů a hnutí ANO, která podle pořadatelů není zdravá. „Babiš je čistočisté zlo a se zlem se nespolupracuje a ani se nepodporuje,“ pronesla například Štěpánová. Na shromáždění také zazněly výzvy k bojkotu Babišových výrobků.

Během demonstrace řečnila například místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nebo poslankyně za stejnou stranu Markéta Pekarová Adamová.

„Je tragédie, že se demokraticky zvolený prezident hlásí ke komunistům, účastní se jejich sjezdu,“ pronesl například Pospíšil. „Nedopustíme, aby se komunisté plíživě ujali moci jako v roce 1948,“ hřímal do mikrofonu. Že „nevyměkne“ slíbila na pódiu i Adamová.

Změkčování lustračního zákona

Další z řečníků pak varoval před změkčením lustračního zákona. Připomněl, že předsedu hnutí ANO do vlády protlačil tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), i přesto že Andrej Babiš neměl lustrační osvědčení. Následně došlo ke změkčení lustračního zákona natolik rozsáhlému, že ministři nyní nemusejí mít lustrační osvědčení. V současnosti se pak údajně pracuje na tom, aby lustrační osvědčení nemuseli mít ani náměstci ministrů, ředitelé úřadů nebo příslušníci bezpečnostních složek. Pokud se to prý podaří, tak hrozí, že by Česku vládli „estébáci“.

Organizátoři během svých proslovů také uvedli, že pošlou premiérovi a vládě výzvu k uzákonění všech náhrad za škody v minulosti způsobené komunistickou stranou.



„Podnikatelé tráví v dnešní době spoustu času řešením státní byrokracie, nových regulí a vyhlášek, místo toho, aby řešili zákazníky a produkt, který jim nabízejí. Živnostníci, podnikatelé a zaměstnanci jsou na jedné lodi. Nehažte nám i sobě klacky pod nohy tím, že volíte Babiše nebo komunisty,“ doplnil další z řečníků, předseda Svobodných Tomáš Pajonk.

Svobodu hospodám

Akci na Václavském náměstí zahájil nástup lidí v uniformách někdejšího pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí. Organizátoři také pouštěli na velkoplošné obrazovce záběry z policejního zásahu proti demonstrantům v roce 1989 či úryvky z proslulého projevu generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Miloše Jakeše na Červeném Hrádku.

Přihlížející účastníci měli v rukou transparenty s nápisy jako „Nejsme tupé stádo“ či „Svobodu hospodám, chceme výjimku, chceme v hospodách kouřit“. Další z účastníků přinesl fotografii premiéra v demisi Andreje Babiše s nápisem „Usvědčený podvodník a lhář“. Terčem kritiky byl i současný prezident Miloš Zeman a systém elektronické evidence tržeb