VIDEO: Stoupenci DSSS protestovali u pražského nádraží proti neziskovkám

Protest začal v pražské Wilsonově ulici ve čtrnáct hodin. U nádrží se sešlo několik desítek příznivců Dělnické strany, kteří si s sebou mimo jiné přinesli stranické vlajky.

„Nemáme nic proti neziskovým organizacím, které pomáhají seniorům, sociálně slabým, nemocným dětem a podobně. Protestem jsme však chtěli upozornit na problém neziskového sektoru, který má podle nás spíše politický charakter,“ řekl iDNES.cz předseda DSSS Tomáš Vandas.

Demonstrací se prý účastníci chtěli především vymezit proti fungování neziskových organizací, které jsou například nejasně financované ze zahraničních zdrojů a spíš než aby pomáhaly, vyvíjejí politickou aktivitu a snaží se získat vliv na různé politické organizace či přímo na politiky.

„Konkrétně nám vadí třeba aktivismus Člověka v tísni, což je nezisková organizace při České televizi, která z peněz daňových poplatníků i koncesionářů podporuje i projekty v zahraniční na pomoc imigrantům. Chová se politicky aktivisticky a ne podle toho, na co by skutečně měla být zaměřena. Aktivity neziskovek a jejich podpora by měla být určena především našim lidem,“ doplnil.

Akci pořádala pražská pobočka Dělnické strany. Přišlo na ni zhruba šedesát až sedmdesát lidí. „Akci považujeme v tomto směru za úspěšnou. Je podle nás potřeba na tyto problémy upozorňovat,“ zhodnotil Vandas.

U nádraží se protest podle jeho slov konal z části i kvůli symbolické rovině. „Volba lokality se může zdát nesouvisející, avšak podle nás by se měl neziskový sektor zaměřit hlavně na pomoc sociálně slabým. Hlavní nádraží je oblast problematická koncentrací některých lidí, závislých a podobně. Právě tam jsme proto chtěli upozornit na problémy, které se týkají Prahy,“ uzavřel.