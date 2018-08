Největším problémem při úklidu sutin je čas, říká demoliční pracovník

Jak se obecně postupuje při odklízení sutin?

Pokud dojde k takovéto tragické události jako v Itálii, je postup obecně podřizován záchraně poškozených osob a vyproštění těl. Dále je postup podřízen vyšetřování příčin pádu konstrukce, tedy zajištění důkazů. V neposlední řadě se postupuje s ohledem na bezpečnost při rozebírání zborcené konstrukce. Dále je postup podřízen i dalším okolnostem, například zprovoznění poškozených inženýrských sítí a důležité infrastruktury.



Jak dlouho může podle vás trvat odklízení sutin v případě janovského mostu?

Těch okolností a neznámých je takové množství, že se na tuto otázku nedá relevantně odpovědět.

Jakým způsobem by vaše firma rozebírala zbytky mostu?

Rozebírání nelze provést jinak nežli pomocí těžké mechanizace. Jednalo by se o kombinaci strojního bourání pomocí hydraulických bouracích kladiv a nůžek, které konstrukce rozdělí na menší, manipulovatelné kusy, nebo je zcela rozeberou. Jeřábová technika by sloužila například k manipulaci s břemeny.

Nakolik je nutné při demolicích postupovat opatrně, když se jedná o obytnou čtvrť, jako v případě janovského mostu?

V tomto případě je postup velice obtížný, protože pod mostem se nenachází pouze bytová zástavba, ale rovněž železnice, řeka, průmyslové budovy, silnice a inženýrské sítě.

Jaká technika se při tom používá?

Jednalo by se o těžkou demoliční techniku, například pásová rypadla, nakladače, dozery (traktorové stroje, pozn. red.). Jde o stroje o hmotnostech od 20 do 120 tun.



Postupujete při odklízení sutin mostu jinak než například při odklizení a demolici domu či nějaké větší budovy?

Ano. Na demolici objektů, ale i mostů máme čas se připravit, stanovit si postupy s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochranu cizích majetků.



Kolik by bylo potřeba lidí a strojů na odklízení něčeho takového?

Je to dáno přístupovými možnostmi a okolnostmi. Z toho, co je vidět z veřejných záběrů, si dovedu představit přibližně 20 kusů demoliční techniky



Na kolik podle vás odklízení sutin v tomto případě může finančně vycházet?

Na tuto otázku opravdu nelze odpovědět. Cenu určuje mnoho faktorů. Jen pro představu – dva objemově totožné mosty, které však budou na jiných místech, nebudou mít stejnou cenu. Vždy jde o doprovodná opatření, která mají vliv na postup, a tedy i na cenu.



Hraje při odklízení sutin nějakou roli i počasí?

Ano. V tomto případě zcela jistě.

Například při silném dešti práci odložíte?

Ano. Stroje a posádky sice pracovat mohou, ale záchranné složky to mají o mnoho složitější a jejich postup určuje do jisté míry počasí.

Zřícený kus mostu v Itálii byl poměrně dlouhý. S ohledem na celkovou velikost mostu lze předpokládat, že zbořeného materiálu bude poměrně dost. Kam po úklidu putuje?

Ze sutinami nelze naložit jinak nežli zákonným způsobem. U nás je to zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.



S jakým největší problémem se podle vás mohou setkat demoliční a odklízecí firmy v Itálii během své práce?

Největším problémem je čas.

V případě, že by k podobnému případu došlo i v České republice, například v Praze by se zřítila část Nuselského mostu, jak konkrétně by se postupovalo?

Přejme si, aby se u nás nikdy nic takového nestalo.