S prázdninami nehýbat a nekrátit, zní ze všech politických stran

Diskuzi o délce letních prázdnin rozvířil nedávno radní pro školství Středočeského kraje Zdeněk Seidl (ČSSD), podle kterého by se volno mělo zkrátit.

Prázdniny v Evropě Šestitýdenní letní prázdniny mají děti v sousedním Německu, během školního roku však mají několik týdenních i dvoutýdenních prázdnin.

Podle něj by stačilo, kdyby letní prázdniny trvaly šest týdnů místo nynějších osmi. Uvedl to v DVTV s odůvodněním, že rodiče neví, co s dětmi, a mají problém vymyslet pro ně program. Kdyby však svůj návrh chtěl posunout dál, ve Sněmovně by nejspíš narazil.

„Chápu výtky, že jsou prázdniny příliš dlouhé. Takto dlouhé české prázdniny zavedl už Josef II. s odůvodněním, že děti mají pomáhat při žních, což už nedělají. Je to pozůstatek minulosti. Na řadě škol se s výukou končí 15. června a do konce září trvá, než ve výuce navážou tam, kde přestali. Čili doba je to skutečně dlouhá, řada rodičů má problém, kam dát děti. Ale je to politicky neprůchodné. Pan Seidl je politický sebevrah, nikdo to nezmění, ani já bych to nedělal,“ sdělil iDNES.cz Klaus.

Podle jiného člena školského výboru, Karla Raise (ANO), jsou dvouměsíční prázdniny optimální. Argument, že rodiče nemají kam dát děti, když jim samotným nezbývá dovolená, je podle něj scestný. „Vždyť jsou letní školy, příměstské tábory... Hlavní problém je někde úplně jinde, panu radnímu závidím tyto starosti,“ uvedl.

Měly by se zkrátit letní prázdniny na šest týdnů?

Ano 886 Ne 4023

„Je to nesmysl, proč by se měly zkracovat? Dvouměsíční prázdniny jsou tradicí. Otevřel bych maximálně diskuzi, jestli prázdniny posunout. A protože v červnu a červenci bývá lepší počasí, bavil bych se o uspořádání volna během roku. Ale nemyslím si, že je to zásadní věc. Chápu, že to může být složitější pro rodiče, ale jde o to, aby si s tím dokázala společnost poradit. Jsou různé tábory, možností není málo. Je dobře, když je rodina pohromadě,“ sdělil Jiří Mihola (KDU-ČSL).



Školní volno v Česku Letošní letní prázdniny trvají celých devět týdnů, což je při odečtení dvou svátků 43 pracovních dnů.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 = další dva pracovní dny.

Vánoční prázdniny budou od soboty 22. prosince do středy 2. ledna včetně = čtyři pracovní dny.

V pátek 1. února mají všichni jednodenní pololetní prázdniny.

V únoru nebo v březnu jsou každoročně týdenní jarní prázdniny = pět pracovních dní.

Velikonoční prázdniny jsou budou od čtvrtka 18. dubna 2019, pátek a pondělí jsou svátky = jeden pracovní den. K tomu mohou ředitelé škol vyhlásit až pět dnů ředitelského volna. Často se tak děje kolem státních svátků, když v září, listopadu a květnu připadnou na úterý či čtvrtek.

Celkem v jednom školním roce mají české děti nejméně 56 pracovních dní volna, k tomu až pět dalších dní ředitelského volna. Přehled prázdnin pro nadcházející školní rok najdete zde.

Smysl ve zkracování letních prázdnin nevidí ani Pirát Lukáš Bartoň. „Já osobně bych na ně vůbec ‚nesahal‘, nechal bych je, jak jsou,“ uvedl Bartoň.

Jako nesmyslné označil zkracování letních prázdnin také Petr Gazdík (STAN). „Nekloním se k tomu, české děti tráví ve škole dostatek času. České školství má momentálně úplně jiné problémy, je na pokraji finančního kolapsu. A to zejména asi pět krajů, a to díky tomu, že se neustále odkládá reforma financování regionálního školství. Průměrný ministr vydrží v čele resortu 21 měsíců a nic se systémově nedotáhlo do konce,“ uvedl Gazdík.

Ani podle ministerstva školství se délka trvání letních prázdnin ani do budoucna měnit nebude.

„Ministerstvo školství navíc nemá požadavky na takovou úpravu ani od rodičů žáků, ani od učitelů a škol. V současné chvíli proto není záměrem tento tradiční model měnit,“ sdělila mluvčí resortu Jarmila Balážová.