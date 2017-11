PŘÍMÝ PŘENOS: Lidé hledají někoho mezi Masarykem a Bohem, řekl Topolánek

Pokud přenos sledujete z mobilních aplikací, klikněte zde.

„Mě to nechalo chladným, pokud by to šlo k soudu, věřím v rozum soudu,“ reagoval Topolánek na informaci, se kterou přišla MF DNES, že mu může hrozit vyškrtnutí ze seznamu kandidátů kvůli pochybnostem některých právníků, zda lze uznat podpisy senátorů či poslanců, kteří svým podpisem umožnili některým lidem bojovat o Hrad.

A právě na to by doplatil i bývalý premiér Topolánek, který se přihlásil do boje o Hrad na poslední chvíli. Nemyslí si, že by byl jeho handicap, že den před tím, než oznámil kandidaturu, musel nastoupit do vězení „jeho nejlepší kamarád“ Marek Dalík.

Nepředstavuji si prezidenta jako sjednotitele, řekl Horáček

Podle textaře Michala Horáčka má být prezident transparentní a nadstranický. „Nepředstavuji si prezidenta jako sjednotitele,“ řekl. Prezident má mít politický názor a zůstat nadstranický. „Nikdy by nepřipustil, aby tu delší dobu vládla vláda bez důvěry,“ uvedl Horáček.

Jiří Drahoš, Michal Horáček, Mirek Topolánek a čtyři další kandidáti na prezidenta se na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze účastní veřejné debaty. Chybí prezident Miloš Zeman, který už dříve deklaroval, že se debat se soupeři nebude účastnit. Dal přednost cestě do Olomouckého kraje, kde může diskutovat sám.



Diskutuje i vysokoškolský učitel Marek Hilšer, někdejší velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, šéf Asociace zbrojního průmyslu Jiří Hynek, s nímž jako kandidátem přišla strana Realisté a lídr strany Rozumní Petr Hannig.

Drahoš mluvil o nutnosti respektu k pravidlům

„Respekt k pravidlům, to je důležité,“ řekl Drahoš. „Prezident má podporovat kritické myšlení, otevírat kritická témata, neměl by lhát,“ uvedl Hilšer.„Prezident má hájit národní zájem,“ řekl Hynek. „Nepřipustil bych devastaci armády. Vidím jak se zhoršuje bezpečnostní situace kolem nás,“ uvedl Hynek.

Podle Fischera má být prezident garantem dodržování Ústavy, mít politický směr a zároveň být nadstranický. „Vládnout znamená sloužit. Chci být garantem svobody slova,“ řekl Hannig. Prezident by podle ně dostat právo navrhovat zákony, stejně jako poslanci a senátoři.

Program diskuse je rozdělen do tří bloků: úloha prezidenta ve společnosti, Česká republika a její směřování a otázky z publika. Akci, kterou pořádá spolek Mladí občané, moderuje redaktorka týdeníku Respekt Andrea Procházková. A mezi těmi, kdo se přišel na debatu kandidátů na Hrad podívat, je i šéf ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš.

Lhůta pro podání přihlášek do prezidentských voleb vypršela v úterý. Ministerstvo vnitra eviduje 19 uchazečů o Hrad. Už nyní je ale jasné, že nejméně třetina přihlášených nesplnila všechny zákonné podmínky. Jména kandidátů ministerstvo zveřejní až 24. listopadu, dokdy bude rozhodovat o přípustnosti kandidatury. Vnitro to zdůvodňuje ochranou osobních údajů.