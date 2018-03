Dbalý byl i přes užívání kokainu a alkoholu příčetný, uvedli znalci

Dbalý se z pátečního jednání omluvil. Před soudem však vystoupila dvojice znalců, kteří měli za úkol zhodnotit zdravotní stav obžalovaného. Odborníci Václav Fait a Karolína Malá exšéfa nemocnice vyšetřili v psychiatrickém ústavu. Tam ho na dva měsíce poslala soudkyně Silvie Slepičková, protože Dbalý se opakovaně omlouval kvůli duševním problémům a zároveň trval na osobní účasti.

Kauza údajné korupce při nákupu gama nože a digitalizace chorobopisů se tím prodlužovala. Do léčebny se obžalovanému nechtělo a podal proti jejímu rozhodnutí stížnost. S tou však neuspěl a do ústavu loni v listopadu nastoupil.

„My jsme za posuzovaným do psychiatrické léčebny jeli. Dá se říci, že v té době jsme měli kompletní zdravotnickou dokumentaci posuzovaného, zejména psychiatrickou,“ řekl psychiatr Fait. S kolegyní Malou došli k názoru, že Dbalý k soudu chodit může. „Den po dni jsme studovali zápisy při hospitalizaci posuzovaného v Horních Beřkovicích. Po zhodnocení těchto problémů docházíme k závěru, že posuzovaný je schopen účasti u hlavního líčení,“ sdělil.

„To, co jsme pozorovali, bylo příznivější než to, co nám bylo verbálně deklarováno,“ podotkla psycholožka Karolína Malá, proč byl nutný Dbalého pobyt v ústavu.

Kauza Dbalý Kauza se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011. Konkrétně jde o zakázky na poradenské a konzultační služby, dále na účetní a medicínsko-právní služby a o zakázky na právní služby, které poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners spojovaná s lobbistou Ivem Rittigem. Dbalý si podle obžaloby díky úplatkům za nezákonně uzavírané smlouvy přišel na 12 milionů korun. V případě prokázání viny mu hrozí až dvanáctileté vězení. Spolu s ním čelí obžalobě pět lidí.

Mezi důkazy v řízení patří i deník, který si tehdejší ředitel nemocnice a lékař psal. V něm si kromě schůzek zaznamenával i zkušenosti s kokainem. „Bylo prokázáno škodlivé užívání alkoholu, od roku 2010 též zneužívání kokainu a benzodiazepinu. Po celou dobu trestné činnosti byl však obžalovaný schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a své jednání ovládat,“ vypověděl k tomu Fait na základě vyšetření z května 2017. Uvedl, že prokazatelné je pouze škodlivé užívání, nikoliv závislost.

„Osobnost je akcentovaná, dominujícími rysy jsou narcistní,“ dodala psycholožka na adresu Dbalého. Jeho obhájkyně Katarína Kožiaková Oboňová upozornila, že stav klienta se po pobytu v ústavu zlepšil.

Po výpovědích znalců se advokátka pokusila vyměnit předsedkyni senátu Slepičkovou. Nařkla ji z podjatosti vůči Dbalému i sobě. „Dlouhodobě lze pozorovat jisté náznaky averze ze strany předsedkyně senátu i přísedících,“ prohlásila. Soudkyně dříve označila Dbalého omluvenky za „obstrukční“ a obhájkyni varovala, že ho nechá do soudní síně předvést eskortou.

Senát však námitku podjatosti odmítl. Další jednání je naplánováno na duben.

Dbalý po počátku hlavního líčení přijímaní úplatků odmítl (11. ledna 2016):