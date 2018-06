Chystaná změna může ublížit statisícům domácností, tvrdí opoziční strany

Mimořádnou schůzi, která je svolána na čtvrtek, iniciovali poslanci KDU-ČSL. Přidali se k nim Piráti, TOP 09 a hnutí STAN. Program mimořádné schůze podpoří i ODS.

Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek řekl, že poslanci nejsilnějšího klubu ANO jsou připraveni o věci diskutovat, takže schůze by se mohla konat. „Byli jsme velmi překvapeni snahou o svolání mimořádné schůze,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová, která je ve vládě za hnutí ANO. „Ještě není o čem jednat, ale nebráníme se debatě ani ve čtvrtek,“ řekl šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Příspěvek na bydlení V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří do státní sociální podpory, doplatek do pomoci v hmotné nouzi. Dávky se vypočítávají z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. Ministerstvo původně navrhlo, aby se lidem v ubytovnách započítávala jen polovina normativu místo nynějších 80 procent. Nyní resort své představy o něco zmírnil, mělo by to být 60 procent normativu. Původně se měl snížit také příspěvek početným rodinám, čtyři členové a víc by dostali maximálně dávku jako tříčlenná domácnost. Tento plán z novely vypadl. Přísnější posuzování a omezení nároku na pomoc ale v normě zůstává. zdroj: ČTK

V návrhu usnesení, který lidovci představili, vyzývají vládu v demisi, aby od svého záměru upustila. „Je to zaměřeno proti těm nejchudším,“ prohlásil poslanec Jan Čižinský z KDU-ČSL. Podle něj se navíc opatření mine s cílem omezit takzvaný obchod s chudobou, protože kvůli omezení dávek bude muset víc lidí opustit byty a odstěhovat se na ubytovny. Lidovci chtějí, aby případnému omezení dávek předcházelo přijetí zákona o sociálním bydlení.

Ke konání mimořádné schůze jsou skeptičtí sociální demokraté, KSČM a váhají také poslanci SPD. ČSSD nepovažuje debatu ve Sněmovně za nejlepší způsob řešení problému. Návrh ministerstva práce však strana považuje za problematický. Mohl by připravit o bydlení třináct tisíc lidí na ubytovnách a mít negativní dopady na víc než 200 tisíc domácností. Za problematické považují i dopady na obce, které by se musely starat o lidi, kteří by bydlení ztratili.

„Pokud bude mít sociální demokracie ministerstvo práce a sociálních věcí, uděláme vše pro to, aby se bytová problematika co nejdříve řešila komplexně,“ řekla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. Ministrem práce by se mohl stát Petr Krčál, tedy pokud strana v referendu schválí vstup do vlády.

Místopředsedkyně klubu KSČM Ludmila Aulická Jírovcová řekla, že není nutné, aby se mimořádná schůze konala, když návrh, proti kterému některé strany protestují, ještě ani neprošel vládou. O stejné věci mluvila i ministryně v demisi Němcová. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že si ještě jeho strana rozmyslí, zda má smysl o návrhu, který iniciovali lidovci, diskutovat na mimořádné schůzi. Zatím se kloní k tomu, že to smysl nemá.