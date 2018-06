Změny u dávek na bydlení ohrozí čtvrt milionu domácností, burcuje opozice

Dávky na bydlení V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří do státní sociální podpory, doplatek do pomoci v hmotné nouzi. Dávky se vypočítávají z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. Ministerstvo původně navrhlo, aby se lidem v ubytovnách započítávala jen polovina normativu místo nynějších 80 procent. Nyní resort své představy o něco zmírnil, mělo by to být 60 procent normativu. Původně se měl snížit také příspěvek početným rodinám, čtyři členové a víc by dostali maximálně dávku jako tříčlenná domácnost. Tento plán z novely vypadl. Přísnější posuzování a omezení nároku na pomoc ale v normě zůstává.