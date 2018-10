Zabití vojáci i Michal David. Hrad se chystá předat státní vyznamenání

Nejvyšším stupněm Řádu bílého lva budou oceněni tři významní generálové z období první republiky. Generál Josef Bílý se zapojil do protinacistického odbojového hnutí Obrana národa a stal se jejím velitelem. Po nástupu Reinharda Heydricha na post zastupujícího říšského protektora na našem území byl spolu s dalšími popraven.

Dalším oceněným bude generál Stanislav Čečka, důležitý velitel československých legií v Rusku, který se zapojil například do bitvy u Zborova. Generál Karel Husárek za první světová války také patřil do řad legionářů. Od roku 1935 byl vrchním velitelem opevňovacích prací.

Vyznamenání budou in memoriam udělena také třem Českým vojákům Martinu Marcinovi, Kamilu Benešovi a Patriku Štěpánkovi, kteří v srpnu přišli o život v Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka.

Zeman upozornil, že při této příležitosti bude do Vladislavského sálu vnesena šavle Milana Rastislava Štéfánika, prvního ministra obrany. Ponese ji veterán z Afghánistánu. „Toto spojení překlenuje 100 let dějin země i armády. Armády, která chtěla bojovat a nebylo jí to umožněno. Armády, která byla armádou satelitního státu, ale i armády svobodné společnosti, která plní své závazky v boji proti největšímu nepříteli, kterým je mezinárodní terorismus,“ uvedl prezident.



Prezident by měl vyznamenat také osobnosti z prostředí byznysu. Ocenění může převzít například slovenský finančník Pavol Krúpa nebo bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

Vyznamenání by měla dostat také učitelka mateřské školy Darina Nešporová za záchranu předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku.

Pozvání do sálu odmítla například Miroslava Němcová, naopak v řadách hostů najdeme třeba předsedu Sněmovny Radka Vondráčka nebo předsedu ODS Petra Fialu, podle kterého je „28. říjen svátkem všech občanů, ne Miloše Zemana a jeho přátel.“

Vyznamenání pro umělce i sportovce

Ve 20:00 začne slavnostní ceremoniál předávání státních vyznamenání Praporečníci přinesou do sálu bojové prapory. Za zvuku husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci zaujmou pozice po obvodu Vladislavského sálu. Jako poslední vyrazí praporečníci se statní vlajkou České republiky a s prezidentskou standartou. Doprovodí je fanfáry ze čtvrté věty osmé symfonie G dur Antonína Dvořáka. Jako další vstoupí do sálu prezident Miloš Zeman se svou chotí za doprovodu předehry z opery Bedřicha Smetany Libuše. Prezident se usadí a zazní česká státní hymna. Po přivítání hostů vedoucím prezidentské kanceláře, přednese prezident svůj projev. Po projevu začne prezident předávat vyznamenání. Jako první budou uděleny Řády bílého lva, následuje předání Řádů Tomáše Garrigua Masaryka, medailí Za hrdinství a medailí Za zásluhy. Po předání vyznamenání opouští sál nejprve prapory, pak vlajky a nakonec prezident se svou manželkou. Jejich odchodem ze sálu ceremoniál končí.

Nejvýraznější postavou mezi oceněnými umělci bude nejspíš český zpěvák a hudební skladatel Michal David. Na české hudební scéně se prosadil už v době normalizace. Z porevoluční doby je znám především díky úspěšným muzikálům jako Kleopatra, nebo Tři mušketýři. Kromě Davida budou mezi oceněnými umělci pravděpodobně také herci Jiří Krampol a Ivan Vyskočil.

Prezident Zeman ocení také některé sportovce. Vyznamenání má dostat Ester Ledecká, které se podařilo získat na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu dvě zlaté medaile. Osobně si ocenění převzít ale dle svých slov nepřijde.

Jako první sportovec v olympijské historii tak vyhrála na jedné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením. Dalším oceněným sportovcem bude bývalý tenisový reprezentant Radek Štěpánek.

Mezi vyznamenanými by se měli objevit i novináři a publicisté. Nejčastěji je v tomto kontextu zmiňován český novinář amerického původu Erik Best a bývalá investigativní novinářka České televize Jana Lorencová.



Vyznamenáními jsem šetřil, říká Klaus

Bývalý prezident Václav Klaus se v pořadu Partie podivoval nad množstvím vyznamenání, které Miloš Zeman rozdává. „Během svého mandátu pro mě byl večer 28. října celoroční prací. Pečlivě jsem vybíral, komu medaili předám, šlo o něco výjimečného, něco, čeho mělo být jak šafránu,“ popisuje exprezident Klaus.

Řekl, že si uvědomuje, že každý rozdává vyznamenání podle svého uvážení a k obrazu svému, ale nyní už ztrácí na jedinečnosti. „Každoročně jsem jich rozdal maximálně dvacet, nejvíc snad dvaadvacet. Jednak proto, že jsem jich skutečně chtěl rozdat málo a také proto, že už není moc osobností, které by si vyznamenání zasloužily,“ polemizoval v pořadu Klaus.

„Významné osobnosti jsou už do jisté míry přebrané. To je jako s Nobelovou cenou. Prvních dvacet let se rozdávala snadno, ocenění získali lidé, ke kterým ostatní vzhlíželi, citovali je, hltali jejich knihy a názor. Dnes například dostávají ocenění za ekonomii lidé, u kterých mi to hlava nebere a říkám si, kde se vzali. Už je to jednoduše přebrané,“ říká Klaus.

Za celou dobu jeho prezidentského mandátu mu prý nepřišli maximálně dva lidé. „Diskutoval jsem nejen s nimi, jestli si pro ocenění přijdou, ale například i s kancléřem (Jiřím) Weiglem, který nakonec jména předčítal,“ popsal celý proces Klaus a dodal, že by byl rád, kdyby prezident Zeman v projevu udržel vážnost a dekórum.