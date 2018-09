Rath prodává podíl v roudnické hospodě manželce. Účelový převod, říká bratr

David Rath ve své senátní kampani rád vypráví o vztahu k Litoměřicku, kde kandiduje. Jeho rodina vlastní hospodu v Roudnici nad Labem a on tam podle svých slov trávil dětství.



MF DNES zjistila, že paradoxně právě v těchto dnech se Rath svého třetinového podílu v hospodě zbavuje. Převádí ho na firmu své manželky Czech Clinic. To je důležité i pro jeho kauzu. Pokud už nebude dům spoluvlastnit, nebude jednoduché mu ho zabavit a použít na uhrazení škody. Nejde zdaleka o první Rathův podobný převod.

Hospoda Na Růžku je vyhlášenou pivnicí. Rath ji vlastní formálně společně se svým zesnulým otcem (dědictví nebylo ještě vypořádáno) a bratrem Michalem.

V těchto dnech se ale objevila v katastru nemovitostí listina, podle které Rath svou třetinu nemovitosti převádí na Czech Clinic.

Řízení na katastru bylo zahájeno 29. srpna a ještě neskončilo. Rath vysvětluje převod tak, že sám by neměl peníze na opravu domu. „Ta firma má kromě zdravotnictví aktivity i v oblasti realit. Vydělává nějaké finanční prostředky a je schopná řešit opravy domu i přes úvěr, zatímco já nemám peníze. V situaci, kdy mi hrozí až osm let ve vězení, by ten dům mohl spadnout,“ uvedl s tím, že třetinu domu prodal řádově za statisíce korun. Přesnou částku uvést nechtěl.

„Na zabavení majetku měli žalobci sedm let, ale tento podíl nestál nikomu za to, aby se jím zabýval. Kdybych to odkláněl kvůli soudu, udělal jsem to už dávno,“ doplnil Rath.

Sám dodal, že jinak už prakticky žádné nemovitosti nevlastní. Teoreticky může zdědit ještě otcovu třetinu domu. „Dál mám už jenom zlomkový podíl v rodinné chalupě na Českolipsku,“ uvedl Rath.

Spor o dědictví pokračuje u soudu v prosinci

Exhejtman byl u středočeského soudu v červnu už podruhé odsouzen za korupci na osm a půl roku do vězení. Nepravomocný verdikt ukládá Rathovi také uhradit škodu 21 milionů korun, což je tak veliká částka, že by kvůli trestu mohl exhejtman přijít o dům v Roudnici, kdyby ho stále vlastnil.

Spoluvlastník roudnické hospody Michal Rath se o prodeji dozvěděl až od redakce. „Myslím, že jde o účelový převod a není to poprvé. Bratr se domnívá, že poté už mu majetek nikdo nezabaví,“ odpověděl Michal Rath, který se s Davidem o dědictví soudí.

Do vězení David Rath ale hned tak nepůjde, protože odvolací řízení ještě nezačalo. „Odvolání se spisem zatím vrchnímu soudu nebylo předloženo,“ sdělila mluvčí soudu Simona Heranová. Další soudní stání ve sporu o dědictví se koná v prosinci.

Rath už v roce 2015 firmě Czech Clinic své ženy prodal za pouhý milion korun byt na pražských Petřinách. Tři vlastnické podíly na domech v Hostivici mu zajistila policie na začátku kauzy.