Rath verdikt o poutech kvituje, změny pravidel eskortování však nedosáhne

V pondělí někdejší politik vysoudil dvanáct tisíc korun za nemajetkovou újmu, která mu vznikla předváděním z vazební věznice k soudu v poutech. Rath si stěžoval na to, že Vězeňská služba tuto praxi nadužívá. U soudu částečně uspěl, i když jen díky tomu, že jej eskorta vodila v poutech v době, kdy ani neměl být ve vazbě.

Přestože soudkyně dospěla k závěru, že Vězeňská služba postupovala podle zákona a použila jeden z nemírnějších způsobů předvedení, satisfakci si podle ní Rath zaslouží, jelikož měl být na svobodě.

Rathovi podle vlastních slov nešlo o finanční částku, ale lepší zacházení s obviněnými. „Vadí mně praxe v České republice, která tu pravděpodobně zůstala jako relikt komunistické diktatury. Lidé, kteří nejsou nebezpeční sobě ani okolí jsou vláčeni v poutech a v řetězech k soudům před zraky veřejnosti, čímž je v podstatě likvidována presumpce neviny aspoň v názoru veřejnosti,“ uvedl u soudu.

„Jestliže zákon nepřikazuje, ale umožňuje přiložení pout, pak je otázka, zda se tak musí stát ve všech případech. My říkáme, že nikoli, že je třeba na každý případ pohlížet individuálně,“ doplnil Rathův právník Roman Jelínek.

Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži § 17 odstavec 4: Při předvádění osoby ve výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody mimo objekt ústavu lze použít donucovací prostředky uvedené v předchozím odstavci pod písmeny b), c) a e) i bez splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Příslušník je oprávněn je použít, pokud to je ke splnění účelu úkonu nezbytné. Mezi zmíněné donucovací prostředky patří předváděcí řetízky, pouta a pouta s poutacím opaskem.

Podle platných pravidel záleží zcela na veliteli Vězeňské služby, jaké donucovací prostředky vybere. Zákon mu dává na výběr mezi řetízky, pouty a pouty s poutacím opaskem, pro něž se vžil slangový výraz „medvěd“.

Od zatím nepravomocného rozhodnutí si Rath slibuje, že by se předpisy mohly změnit. „S principem rozhodnutí jsem spokojen, otevírá problém nadužívání až zneužívání donucovacích prostředků jako prostředku k ponižování lidí a bulvarizace soudních řízení,“ řekl iDNES.cz obžalovaný expolitik. Jestli se odvolá, se rozhodne po prostudování rozsudku.

Ratha zejména zajímá, jak se soud vypořádal s jeho argumentem, že nedávno zadrženého soudce Ivana Elischera eskortovali bez želízek. Bývalý hejtman spekuloval, že k soudci se justice chovala kolegiálně.

Soudce Elischer pouta nedostal:

Jenže vytoužená debata o údajně zbytečném používání donucovacích prostředků se podle všeho neotevře. „Ministerstvo spravedlnosti žádné legislativní změny týkající se úpravy užití donucovacích prostředků neplánuje,“ sdělila iDNES.cz mluvčí resortu Alžběta Šírková. A rovněž odmítla, že by Vězeňská služba plánovala změny svých vnitřních předpisů.

Úřad ombudsmana eviduje podobných stížností, jako je ta Rathova, minimum. V minulosti upozorňoval Vězeňskou službu, aby donucovací prostředky používala pouze k zajištění pořádku a bezpečnosti.

„Předváděcí řetízky, pouta a pouta s poutacím opaskem lze použít při předvádění i bez výše uvedeného, ale pouze při zohlednění předchozího chování předváděného, pokud z něho plyne důvodná obava, že by se mohl chovat násilně, hrozí riziko útěku a podobně,“ uvedla mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Rath je specifický případ

Někteří advokáti oslovení redakcí iDNES.cz Rathovi dávají za pravdu. Vězeňská služba by podle nich měla alespoň rozlišovat, jestli vede násilníka, nebo dosud netrestaného člověka.

Pouta s opaskem, jimž se přezdívá medvěd

„Zatímco násilníka a recidivistu budu muset vodit v medvědu, tak u prvotrestaného úředníka obviněného z hospodářské trestné činnosti nevidím příliš důvodů ho vůbec vodit v poutech,“ poznamenal advokát Petr Toman. „Měl by se primárně předělat předpis pro Vězeňskou službu a nějakým způsobem tohle zohlednit,“ dodal.

„Tady bych zdůraznil zásadu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného, pozn redakce). Pokud by se měly zlepšit podmínky obžalovaných, tak by se to mělo udělat právě proto, že ještě nejsou odsouzení,“ podotkl Toman.

Rathův boj proti poutům je podle něj ojedinělý. I vzhledem k tomu, že se mu podařilo část vazby uznat za nezákonnou. „Tyto věci se obvykle odškodňují až po osvobození v rámci žaloby na stát za nemajetkovou újmu a náhradu škody. Ale aby se samostatně toto řešilo, s tím jsem se ještě nesetkal,“ marně pátral v paměti. „Já jsem vděčný, že tento rozsudek existuje. Je to zajímavý pohled. V tomhle se panu Rathovi podařilo dosáhnout velkého úspěchu a mohli by z toho vycházet i další,“ míní Toman.

„Někdy to chápu, někdy jsem se proti tomu také bouřil, že mi klienta přivedli v takzvaném medvědu,“ podotkl právník Tomáš Sokol. Nicméně má pochopení pro velitele eskorty, jelikož odpovědnost za případný pokus o útěk nebo zranění leží na jeho bedrech. „Nechci se jim do toho vměšovat,“ podotkl.

„Je to vysoce individuální, ale že by se mi to příliš líbilo, tak to ne. Zatím se proti tomu žádný z mých klientů takto nezprotivil,“ potvrdil Sokol, že Rath je specifickým případem.

Se všemi zacházet stejně

Z řad advokátů však zaznívá i názor, že současná praxe velké změny nezasluhuje. „Mně se příčí takzvané medvědy. To si myslím, že je až příliš. Na druhou stranu chápu, že když se ti lidé vodí po chodbách, kde je možnost úniku, vodění s řetízky na místě je. Riziko, že by se ten člověk pokusil o útěk a použil násilí, je příliš velké,“ uvedl právník Jaroslav Ortman.

Podle něj je třeba vzít v potaz i uspořádání budovy soudu. „Něco jiného je justiční palác Na Míčánkách v Praze, kde se vodí zadem a možnost útěku je nulová. Tam není zapotřebí takové restriktivní opatření. Ale zastaralé budovy krajského nebo městského soudu v Praze? Tam bohužel,“ zamyslel se Ortman. Rath napadal právě eskorty ke Krajskému soudu v Praze.

Myšlenku, že by stráže měly jinak zacházet například s takzvanými bílými límečky než s násilníky, Ortman zavrhuje. „Jakmile se jednou zavede, že s někým, kdo má peníze nebo postavení, se bude zacházet jinak, tak to už nebude rovnost,“ uzavřel zkušený právník.

