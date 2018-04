Vedli mě jako kravku na pastvu, stěžoval si Rath na „vláčení“ v poutech

Rath žalobu opírá o rozhodnutí Ústavního soudu, který uvedl, že část jeho pobytu ve vazbě – od června do listopadu 2013 – byla protiprávní. Z vazby jej v té době eskortovali do soudní síně, což zachytili přítomní novináři.

V pondělí byl na programu výslech Ratha, aby mohl údajné příkoří popsat. V počátku své výpovědi zkritizoval všeobecná pravidla, která v Česku platí pro eskortu vazebně stíhaných. „Primárně mi nešlo o moji osobu, ale ukázat na praxi v naší zemi, kterou považuji za nevhodnou,“ řekl Rath. Podle něj se represivní prostředky požívají často zbytečně.

Přivádění obviněných k soudu v poutech by se dalo pochopit, pokud je dotyčný nebezpečný, argumentoval exhejtman. „Jsem přesvědčen, že u nás je to takový relikt z komunismu a padesátých let,“ zlobil se Rath. Na samotných třiceti tisících korun, které požaduje po státu, mu prý nezáleží. „Mně to vadí jako principiální záležitost. Může se to stát každému,“ vysvětlil.

Své „vláčení“ Rath přirovnal k vedení kravky na pastvu. „Je to jakási škodolibost a nadbíhání nejspodnějším proudům veřejnosti,“ uvedl s tím, že lidé pak mají po takových záběrech o vině obžalovaného jasno. „Je to u nás schválně zneužíváno pro ponižování a zesměšňování lidí,“ míní Rath.

„Akt je to nepříjemný, umocňuje to ta medializace,“ prohlásil bývalý poslanec sociální demokracie. Právě přítomnost novinářů Rathovi vadila. Podle jeho advokáta Romana Jelínka byla možnost Ratha přivést mimo objektivy reportérů. Proti tomu však svědčila vyjádření Krajského soudu v Praze a ředitele ruzyňské vazební věznice.

Výsledné záběry podle expolitika těžce nesl jeho otec. „Od dětí se později člověk dozvídal, že se jim někdo ve škole posmíval,“ popisoval Rath způsobenou psychickou újmu. Navíc mu taková stresová situace „mimořádně komplikovala obhajobu“.

Původní žaloba bývalého politika na ministerstvo spravedlnosti se skládala ze čtyř nároků. Rath chtěl získat odškodnění za to, že jej eskorta k soudu vedla v poutech, za povinnost hlásit se probační službě, za zákaz vycestování a náklady na obhajobu. Celkem požadoval 88 tisíc.

Letos v dubnu všechny jeho nároky zamítl prvostupňový soud. Avšak verdikt týkající se „vláčení“ v poutech odvolací soud zrušil a vrátil k novému projednání, jelikož nesouhlasil s tím, že Rathův nárok je promlčený. Obvodní soud pro Prahu 2 totiž napoprvé dospěl k závěru, že Rath žalobu nepodal včas.

Vyvařují odposlechy, řekl Rath k druhé větvi korupční kauzy

Korupční kauza týkající se zakázek ve Středočeském kraji se u Krajského soudu v Praze chýlí ke konci, rozsudek by měl padnout na konci června. Soud pouze čeká, jak rozhodne Nejvyšší soud o žádosti obžalovaných, kteří chtěli, aby se případem zabýval jiný soud.

Minulý týden policie došetřila takzvanou druhou větev případu, v němž jde o zakázky krajských nemocnic. Státní zástupce se nyní rozhodne, zda podá obžalobu.

„Situace je taková, že před šesti lety někdo pořídil odposlechy, a z těch odposlechů neustále něco vyvařují,“ řekl Rath na dotaz iDNES.cz. „Já čekám, že z těch odposlechů pak bude ještě třetí čtvrtá a desátá větev,“ mávl rukou.

Upozornil rovněž, že při „interpretační kreativitě“ policie je možné se dočkat čehokoli. „Jsou to vývary do nekonečna. Tam se pak dá interpretovat, že jsme uvažovali pod rukou prodat katedrálu svatého Víta a Pražský hrad i s prezidentem Zemanem,“ zažertoval Rath.