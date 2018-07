Druhá část Rathovy kauzy jde k soudu, týká se údajného ovlivňování zakázek

Středočeský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) vyzval k rezignaci ředitele středočeské záchranné služby, který je mezi obžalovanými v druhé větvi Rathovy kauzy.



„Vyzval jsem pana doktora Martina Houdka k okamžité rezignaci a očekávám, že tak ještě dnešního dne učiní. Nestane-li se tak, bude se jeho odvoláním z funkce zabývat rada kraje na svém nejbližším jednání,“ řekl Bezděk. Radní zasednou v pondělí 23. července.

Teď jsem se to dozvěděl, ale ne od něj. Jsem u něj v předsálí, tak předpokládám, že mi to sdělí. Já jsem obviněný už pět let, pro mě je to překvapení. Zatím neznám podrobnosti,“ řekl Houdek.