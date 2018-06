Advokát Pacovský se musí omluvit za své výroky, že ho Rath podvedl

Pražský městský soud uzavřel tři roky trvající spor mezi Davidem Rathem a advokátem Michalem Pacovským. Rath v květnu 2015 vypověděl plnou moc svým právníkům Adamovi Černému a Romanu Jelínkovi. Pak se obrátil na Pacovského s žádostí, aby ho obhajoval. Advokát kývl a převzal Rathovu plnou moc. Obratem ji však vypověděl, když zjistil, že má bývalého politika hájit v případu, který soudí jeho synovec Robert Pacovský.

Advokát poté médiím vysvětloval, že byl oklamán, protože si myslel, že Ratha bude zastupovat v jiné věci (více si o tom lze přečíst v článku Sežral jsem to i s navijákem, komentoval to právník). Vzhledem k příbuzenskému vztahu by totiž hrozilo odvolání soudce Roberta Pacovského kvůli podjatosti, čímž by se celý proces zdržel.



Rath advokáta za jeho výroky zažaloval. Loni v listopadu exhejtman u Obvodního soudu pro Prahu 2 uspěl, i když jen částečně. Žádal totiž od Pacovského nejen omluvu, ale i odškodnění ve výši sto tisíc korun. Ohledně finanční satisfakce soud Rathovi nevyhověl. Advokát Pacovský má však zaplatit zveřejnění omluvy na zpravodajském serveru Aktuálně.cz (tam v rozhovoru Pacovský Ratha ze lsti obvinil).

„Omlouvám se tímto panu MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se dále, že jsem ve svém vyjádření pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjemnosti se tímto MUDr. Davidu Rathovi omlouvám,“ přečetl loni na podzim soudce Martin Trepka, jak má znít Pacovského omluva. Na úvodní stránce webu měla viset třicet dnů.

Obě strany se následně odvolaly. Rath trval na tom, že ho Pacovský znevážil tak, že ho za to musí odškodnit i penězi. Advokát zase upozorňoval na to, že může být problém si na zpravodajském webu prosadit, aby redakce jeho omluvu zveřejnila a nechala ji tam tak dlouho.



Předseda senátu Tomáš Novosad během čtvrtečního jednání naznačil, že odvolací soud Rathovi peníze nepřizná. Omluvu lze podle soudu zveřejnit prostřednictvím komerčního článku. Senát však uznal, že 30 dnů je moc. Vyzval obě strany ke smíru a v jednu chvíli to skutečně vypadalo, že je usmíření reálné.

Rathova právní zástupkyně soud požádala, aby ještě mohla klientovi zatelefonovat a probrat to s ním. Při návratu do jednací síně oznámila, že exhejtman smír odmítá a žádá, aby soud ve sporu rozhodl.

„Rozsudek soudu prvního stupně se mění tak, že ohledně doby zveřejnění omluvy v rozsahu 28 dnů se žaloba zamítá. Doba zveřejnění omluvy tedy činí dva dny,“ vyhlásil poté předseda senátu Novosad.



Připomněl, že z plné moci, kterou advokát Pacovský převzal, je zřejmé, v jaké věci má obhájce Ratha zastupovat. Nemohlo jít proto ze strany exhejtmana o lest. „Plná moc nebyla vylákala nějakým podvodným způsobem, jak to pan žalovaný (Pacovský) popsal, tedy slovy, že to sežral žalobci i s navijákem. Tak to nebylo a není to pravda,“ konstatoval soudce.

Požadavek na omluvu je podle odvolacího senátu důvodný. „Doba třiceti dnů však není adekvátní, zprávy tam také nevisí tak dlouho. Dvoudenní lhůta na zveřejnění je naprosto přiměřená,“ uvedl předseda senátu. Stotisícové odškodnění soud Rathovi přiznat odmítl.

„Pan žalovaný (advokát Michal Pacovský) již jakýsi pokus o obecnou omluvu učinil, i když s nějakými výhradami. Také k tomu jsme přihlédli, i když to nebyla veřejná omluva, byl to jen soukromý dopis. Vzhledem k motivacím, které byly činěny v předmětné době žalující stranou, jsme naznali, že peněžní zadostiučinění není případné,“ uzavřel Novosad.