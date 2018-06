Stát zaplatil za obhajobu Ratha přes půl milionu, advokátka chtěla víc

Daňoví poplatníci přispěli na obhajobu exhejtmana Davida Ratha obžalovaného z korupce částkou 513 020 korun. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím to sdělil Krajský soud v Praze. Sumu získala advokátka Marcela Ondřejová, která Ratha zastupovala jako obhájkyně ex offo od května 2015 do března 2016.