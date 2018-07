Rath zvažuje kandidaturu do Senátu, zvolením by získal imunitu

Že kandidaturu do horní komory Parlamentu ČR zvažuje, potvrdil Rath i portálu iDNES.cz. „Ano, už na tiskovce na Hradčanech jsem říkal, že dostávám nabídky kandidovat. Tento víkend je poslední termín, kdy se musím rozhodnout,“ napsal v SMS zprávě.

Ratha láká kandidatura v severočeských Litoměřicích, kde strávil v letech 2012 - 2013 osmnáct měsíců ve vazební věznici. I to je podle něj jeden z důvodů, proč by chtěl kandidovat právě tam.

„V Litoměřicích jsem ve vazbě strávil dost času, takže město znám nejen jako občan, ale v podstatě i z druhé strany, což je dle mého zajímavá zkušenost. Když to úplně zjednoduším, umístění věznice uprostřed města je naprosto nevhodné, čili jedno z možných témat, podotýkám okrajových, je i to, že Litoměřice by si toto měly vyřešit,“ řekl Rath Lidovým novinám.

Hlavním tématem jeho kampaně by ale měla být budoucnost zdravotnických zařízení, chce například zabránit privatizaci nemocnic. I proto se mu líbí nabídka na Litoměřicko. „Hlavní je snaha starosty z ODS a kandidáta do Senátu, darovat nemocnici Pentě a tomu bych chtěl zamezit všemi legálními prostředky, protože to považuji za krádež před zraky lidí,“ pokračoval v esemesce iDNES.cz.



Rathovi prý podle Lidových novin v politice také chybí zábava, proto by rád do ní přidal trochu černého humoru.

„Pokud se rozhodnu kandidovat, tak svou kandidaturu beru jako černý humor. Šest let je dlouhá doba, je to docela vyčerpávající. Život vám to poměrně likviduje. Proto se musím rozhodnout, jestli mám v sobě dost síly na to otevřít další takovou válečnou frontu. Nezapomínejte, že dělám i normální povolání, jsem lékař a aktivní jsem i v podnikatelské sféře v oblasti rodinných firem.“

Rath uvedl, že vede jednání s celou řadou subjektů. Zároveň stále čeká na odvolací soud. Zvolením do horní komory parlamentu by získal trestní imunitu.

Ratha nepravomocně odsoudili na konci letošního června k osmi a půl letům vězení. Kauza se táhne od roku 2012, figuruje v ní jedenáct lidí. Soudy se případem zabývají od roku 2013.

Senátní volby ve třetině obvodů se uskuteční letos 5. a 6. října, druhé kolo je na programu o týden později. Současným senátorem za obvod Litoměřice je Hassain Mezian z ČSSD.

David Rath komentuje rozsudek soudu (27. června):