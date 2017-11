Advokát Pacovský se musí omluvit Rathovi za nepravdivá tvrzení

Právník Pacovský například prohlásil, že ho Rath a jeho advokáti obelhali. Za to a za další jeho výroky Rath advokáta zažaloval. Žalovaným výrokům předcházela podivná výměna Rathových obhájců během prvního projednávání kauzy týkající se možného uplácení a ovlivňování zakázek Středočeského kraje.

Advokát Michal Pacovský (22. 5. 2015)

Rath v květnu 2015 u soudu tvrdil, že vypověděl plnou moc svým právníkům Adamu Černému a Romanu Jelínkovi a že se s Pacovským sešel a podepsal s ním plnou moc o zastupování. Jenže Pacovský ještě před začátkem jednání, které vedl soudce Robert Pacovský, poslal e-mail, že Rathovi zastupování obratem vypověděl. Rath se tehdy k soudu dostavil bez advokáta a líčení muselo být odročeno.

Advokát poté médiím vysvětloval, že byl oklamán, protože si myslel, že Ratha bude zastupovat v jiné věci (sežral jsem to i s navijákem, komentoval to právník). Kvůli příbuzenskému vztahu by totiž hrozilo odvolání soudce Pacovského kvůli podjatosti, čímž by se celý proces zdržel.

Bývalý hejtman a poslanec sociální demokracie však tvrdil, že Pacovský mu své služby sám nabídl. Údajně proto, že jeho synovec není objektivní a on s tím něco udělá. Za to, že Pacovský nevypověděl plnou moc řádně, dostal od advokátní komory pokutu (o postihu jsme psali zde).

Rath požadoval omluvu a k tomu satisfakci sto tisíc korun. Soudce Obvodního soud pro Prahu 2 Martin Trepka mu vyhověl pouze částečně. Advokát Pacovský tak podle verdiktu musí zveřejnit omluvu na stránkách zpravodajského serveru Aktuálně.cz.

„Omlouvám se tímto panu MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se dále, že jsem ve svém vyjádření pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjemnosti se tímto MUDr. Davidu Rathovi omlouvám,“ přečetl soudce Trepka, jak má znít Pacovského omluva.

Nahraje Rathovi omluva při námitce podjatosti?

V okolnostech převzetí Rathovy obhajoby se Trepka přiklonil k verzi exhejtmana. Pacovský podle něj věděl, v jakém případu zastupování přebírá. Následné vyjádření advokáta pak „bylo způsobilé zasáhnout do osobnostních práv a způsobit nemajetkovou újmu“.

Soudce Trepka naopak zamítl požadavek peněžitého odškodnění, jelikož považuje za dostačující „morální satisfakci“. Rovněž nevyhověl části žaloby, kde jsou zmíněny výroky Pacovského, kterým hodnotil své jednání. Pacovský se proto nemusí omluvit za to, že řekl, že byl oklamán.

Incident s výměnou obhájců může ovlivnit i průběh hlavní kauzy, kterou Krajský soud v Praze začal v říjnu znovu projednávat. Rath během své tři dny trvající řeči napadl soudce Roberta Pacovského z podjatosti, přičemž argumentuje právě i sporem s jeho strýcem. Podle obžalovaného expolitika jde o „spiknutí rodiny Pacovských“ (kvůli námitkám podjatosti je nyní soud přerušen).

To, že Rath použil spor s advokátem k námitkám podjatosti, si uvědomil i Trepka. „Soud zohlednil, že žalobce využívá incident při namítání podjatosti senátu v trestním řízení,“ podotkl při odůvodnění svého rozhodnutí. Rozsudek je nepravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu k podání odvolání.