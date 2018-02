Brit, který loni v Londýně najel dodávkou do muslimů, dostal doživotí

14:12 , aktualizováno 14:12

Na doživotí poslal v pátek britský soud do vězení Darrena Osbornea, který loni v červnu poblíž londýnské mešity najel dodávkou do skupiny muslimů a jednoho z nich zabil. Za mřížemi musí 48letý muž podle soudkyně, která jeho čin označila za teroristický, strávit přinejmenším 43 let.